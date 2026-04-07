Los cambios climáticos en lo que va del 2026 han despertado las alarmas de organismos a nivel nacional e internacional, como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que a través de su más reciente monitoreo identificó una probabilidad del 75 % de que se produzca lo que ellos definieron como un “super fenómeno del Niño”, que empezará a desarrollarse a partir de junio y agosto, pero que tendrá sus más grandes efectos en octubre, cifras que no se registraban hace más de un siglo.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible explicaron que, según las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4, zona clave en el Pacífico ecuatorial central, podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación.

De acuerdo con la entidad anteriormente mencionada, por ahora estamos atravesando condiciones más neutrales del fenómeno ENSO, lo que se ha reflejado en un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial. Sin embargo, se mantienen en un monitoreo permanente de los indicadores más importantes, como lo son la anomalía de temperatura y los vientos alisios.

De igual manera, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, dio un parte de tranquilidad al afirmar que, en caso tal de que exista alguna novedad, estarán emitiendo alertas a tiempo para que los sectores y autoridades activen las medidas de preparación, sobre todo ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica.

“Desde el Ideam, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, hemos emitido un comunicado de alerta ante la probabilidad del desarrollo de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año 2026. Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año”, aseguró.

Así mismo, el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, expresó en diálogo con Caracol Radio que hay altas probabilidades de que para el segundo semestre de este año, así como a finales de este periodo y el próximo 2027, se presente escasez de lluvia, que conllevaría afectaciones en los cuerpos de suelo y agua.

Adicionalmente, hizo un llamado puntual en Córdoba, departamento que se ha visto afectado directamente por las intensas lluvias.

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“El llamado de la Corporación es desde ya a los municipios y al departamento de Córdoba para que se tomen las previsiones adecuadas en cuanto al abastecimiento de las comunidades, el monitoreo constante de los cuerpos de agua. Sabemos que es bastante paradójico hablar de esta posibilidad de sequía cuando hemos pasado un evento tan fuerte de lluvias como el del frente frío, pero esas son las condiciones de la naturaleza en virtud del cambio climático que estamos afrontando”, aseguró.

Igualmente, aseguró que por medio de reportes internacionales y nacionales se ha demostrado que existe una probabilidad bastante alta de que se produzca una sequía en gran parte del territorio nacional y de otros países.

Este fenómeno puede tener como consecuencias epidemias, virus y enfermedades respiratorias con dificultad para ser erradicadas, mientras que animales y plantas mueren por el cambio de temperatura.

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Así mismo estaría en riesgo la seguridad alimentaria, pues por la perturbación de los regímenes de la temperatura y las precipitaciones, las consecuencias en la agricultura y el medio de vida rurales serían bastante altas.

Por otra parte, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, son los pequeños productores como los agricultores, pastores y pescadores quienes soportan los efectos más inmediatos y directos en este tipo de contextos. Por lo anterior, precisan que las acciones de prevención deben estar enfocadas en evitar la pérdida de cultivos, tierras productivas, ganado, aguas e infraestructura para poder proteger los alimentos en su origen.

Lo anterior no solo contribuirá a cuidar el suministro de los alimentos locales, sino que también salvaguarda las economías locales, las comunidades, sobre todo en las zonas rurales del país, así como las necesidades de ayuda humanitaria.