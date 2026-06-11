La historia de un alcalde y sus dos hermanos vinculados a un cartel del narcotráfico; serán extraditados

La familia Belalcázar Gaón, naturales de Pupiales en el departamento de Nariño, hace dos años celebraba la designación como alcalde de Wylton Belalcázar Gaón, en su municipio; ahora tres hermanos de la misma familia, incluso el alcalde, están capturados y con solicitud formal de extradición a los Estados Unidos.

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

A mediados de 2025, la Fiscalía hizo efectiva la orden de extradición contra Wylton Belalcázar Gaón; en febrero de este año, el capturado fue Euler Rolando Belalcázar Gaón y este jueves se conoció la captura de Anival (con V) Rodrigo Belalcázar Gaón, el segundo hermano del mandatario municipal que está haciendo fila en el avión de la DEA para un vuelo a la justicia de los Estados Unidos en calidad de extraditado.

El último de los hermanos Belalcázar Gaón en ser capturado estaba en el mismo municipio, en una vía pública del barrio Villa Real, cuando los agentes del CTI lo notificaron de la solicitud de extradición que en su contra emitió un juez de los Estados Unidos y por los delitos de concierto para fabricar y distribuir, mezclar y cocaína.

Euler Rolando Belalcázar Gaón, hermano del extraditado alcalde del municipio de Pupiales. Foto: Suministrada (API)

El operativo para su captura se adelantó por orden de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional Batallón de Inteligencia. Se advierte que Anival era integrante de una “organización transnacional dedicada al envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y, posteriormente, a Estados Unidos”.

Los hermanos Belalcázar Gaón se reunirán en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá, mientras en la Corte Suprema se adelantan los trámites para completar el proceso de extradición a los Estados Unidos. La defensa de los capturados ha radicado solicitudes para frenar ese trámite e impedir que sean juzgados en el exterior.

Wylton Belalcázar Gaón fue capturado con fines de extradición. Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con la investigación, buena parte de los expedientes acumulados en el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) advierte que los cargamentos salían de los laboratorios en el departamento de Nariño, luego pasaban a Ecuador y después a destinos en Europa y Estados Unidos en una compleja red de tráfico de drogas.

En Colombia es muy poco lo que el alcalde y sus hermanos pueden hacer para demostrar su inocencia. Los trámites y la posibilidad de defenderse tendrán que asumirse en los Estados Unidos, que es donde el expediente y los señalamientos están en una Corte del Distrito Sur de Misuri.