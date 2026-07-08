Ejército destruye el más grande depósito ilegal de explosivos durante este 2026 en Tumaco, Nariño

Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar en Tumaco, Nariño, el más grande depósito de explosivos que serían de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc, con el que pretendían realizar un supuesto ataque terrorista. Los uniformados de la Fuerza de Tarea Hércules hallaron más de 700 dispositivos explosivos.

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De acuerdo con información de inteligencia militar, el material pertenecería al grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Óliver Sinisterra, y estaría destinado a ejecutar acciones terroristas en el Pacífico nariñense.

Desde el Ministerio de Defensa sostuvieron que no van a cesar con las operaciones militares en las zonas donde delinquen las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Durante la operación fueron destruidos de manera controlada 710 artefactos explosivos improvisados calibre 60 milímetros, diez cilindros de 100 libras, cinco galones con pentolita, 55 tubos de PVC para la fabricación de minas antipersonal y 35 tubos metálicos acondicionados con explosivos”, explicaron.

La institución militar indicó que este importante resultado operacional afecta de manera significativa las capacidades de esta estructura armada ilegal, al impedir que este material fuera empleado para la fabricación y utilización de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y elementos explosivos contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del Estado. Con esta operación se protege la vida e integridad de cientos de familias del Pacífico nariñense.

“El Ejército Nacional invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna sobre la presencia de personas o elementos sospechosos en sus comunidades, a través de las líneas gratuitas 107 Antiterrorismo del Ejército Nacional y 147 de los Gaula Militares, con el fin de facilitar una reacción inmediata de las autoridades”, sostuvieron.

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Explosivos en Nariño. Foto: Suministrado a SEMANA.

La institución también señaló que avanza con las investigaciones correspondientes con el fin de poder afectar a los ilegales.

“La Fuerza de Tarea Hércules continuará desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes contra los grupos armados organizados responsables de afectar la seguridad de la población, así como de cometer violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta región del país”, finalizaron.