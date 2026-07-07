En Cali | Habrá cierre total en un tramo de la Avenida Cañasgordas; así funcionará la movilidad

Los conductores que transitan habitualmente por la Avenida Cañasgordas, uno de los principales corredores que comunica a Cali con Jamundí, deberán reprogramar sus rutas. A partir de este martes 7 de julio comienza a regir un nuevo Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla el cierre total de uno de los sentidos de la vía debido a las obras de construcción del aproche norte del puente sobre el río Pance.

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Según informó la Secretaría de Infraestructura del Valle, la intervención hace parte del proyecto de ampliación de la segunda calzada entre la Avenida Cañasgordas y la glorieta de Alfaguara, una obra clave para mejorar la conectividad y la capacidad vial en el sur del departamento.

La restricción aplica sobre la calzada en sentido Cali–Jamundí, específicamente en el tramo comprendido entre la carrera 159 y la carrera 180, cerca del ingreso al sector de Fátima. Durante el desarrollo de los trabajos en la zona, este segmento permanecerá completamente cerrado al flujo vehicular.

Para mitigar el impacto, las autoridades implementarán una calzada reversible. Esto significa que el carril que normalmente opera en sentido Jamundí–Cali funcionará temporalmente en doble sentido, permitiendo el paso controlado de los vehículos que se desplazan hacia ambos municipios.

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La implementación de este plan vial también generará modificaciones provisionales en la operación del sistema de transporte masivo MÍO. Entre las 5:50 a. m. y las 7:30 a. m., los buses articulados realizarán su retorno anticipado en la Avenida Cañasgordas con carrera 159. Una vez finalizado este periodo de tiempo, el servicio retomará su recorrido habitual hasta el sector de Fátima.

Por otra parte, esta modificación del transporte masivo se suspenderá de forma temporal entre el 11 de julio y el 18 de agosto con motivo del inicio de la temporada escolar. Durante esas semanas, los buses del MÍO volverán a sus recorridos tradicionales para garantizar el flujo de las rutas escolares y universitarias que concentran una alta demanda durante esas fechas..

Ante los cambios, las secretarías de tránsito locales recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización de obra y acatar las indicaciones de los reguladores de movilidad dispuestos en la zona. La velocidad máxima permitida en el tramo intervenido será de 30 km/h.