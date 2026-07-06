Cae alias Chivo, uno de los alfiles de Iván Mordisco en las disidencias de las Farc en el Cauca: así fue la operación

Las operaciones contra las disidencias de las Farc no cesan en el departamento del Cauca. Este lunes, 6 de julio, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer la captura de un sujeto conocido con el alias de Chivo, señalado como uno de los alfiles de alias Iván Mordisco.

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De acuerdo con las autoridades judiciales, este sujeto sería presuntamente el responsable de delitos asociados al terrorismo y a los homicidios selectivos cometidos por la estructura residual Dagoberto Ramos en el oriente del Cauca. Su captura se logró gracias a los controles ejercidos por las tropas sobre la vía Panamericana.

“Su captura es producto de los controles ejercidos por las tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 sobre la vía Panamericana, quienes lo interceptaron portando armamento y municiones”, explicaron desde la institución militar.

Alias Chivo estaría detrás de hostigamientos a estaciones de Policía del oriente del Cauca. Foto: AFP

Alias Chivo integraba desde hace 15 años este grupo armado ilegal y, presuntamente, dirigía los ataques criminales contra la Fuerza Pública y líderes sociales e indígenas en los municipios de Caldono, Jambaló y Corinto. Dentro de su accionar delictivo figuran múltiples homicidios, así como hostigamientos a estaciones de Policía del oriente del Cauca.

La inteligencia militar precisó que la experiencia y el rol del capturado lo habían convertido en una pieza clave para asumir el liderazgo criminal de la organización, ante las recientes neutralizaciones de sus principales cabecillas.

“Con este nuevo golpe al direccionamiento criminal de la estructura Dagoberto Ramos, las tropas del Ejército Nacional afectan las redes logísticas, financieras y armadas asociadas al narcotráfico que eran controladas por alias Chivo”, indicaron.

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El procedimiento militar también permitió incautar una pistola, municiones, tres teléfonos celulares y cerca de un millón de pesos en efectivo. Estos elementos, junto con el capturado, quedaron bajo disposición de las autoridades judiciales.

La ofensiva de las tropas de la Vigésima Novena Brigada en el departamento del Cauca continúa de manera decidida para contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados residuales, permitiendo en el último mes la neutralización de varios de sus integrantes y cabecillas.