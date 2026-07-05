Ejército ubicó depósito ilegal con explosivos de las disidencias de las Farc, de alias Iván Mordisco, en Casanare

Tropas del Ejército Nacional ubicaron en las últimas horas un depósito ilegal de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, en el municipio de Támara, en el departamento de Casanare.

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El depósito pertenece a la estructura 28 de las disidencias de las Farc, la cual opera principalmente en la región del oriente colombiano, abarcando los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

En el lugar se encontró una importantes cantidad de material de guerra, entre los que se resalta una gran cantidad de explosivos, elementos de intendencia e insumos médicos, que serían utilizados para atender a integrantes de esta estructura que resultaban heridos en combates.

Entre los elementos se hallaron artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento, chalecos y otros elementos que serían empleados para el desarrollo de acciones terroristas.

El Ejército incautó medicamentos utilizados por las disidencias de las Farc en Casanare. Foto: Ejército

Uno de los hallazgos más preocupantes por parte de las autoridades fue la identificación de una nueva modalidad de ocultamiento de explosivos en objetos de apariencia cotidiana, práctica que evidencia el desprecio de estas estructuras criminales por la vida e integridad de la población civil.

Así lo dio a conocer el comandante de la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Iván Alberto Pintor, quien denunció que esta----rían utilizando elementos como termos para ocultar artefactos explosivos improvisados con metralla, para activarlos mediante sistemas de cable telemando.

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“Este tipo de acciones incrementa considerablemente el riesgo para los habitantes de las zonas rurales, quienes podrían confundir dichos elementos con objetos de uso común”, señaló el coronel Iván Alberto Pintor.

El alto oficial insistió en que esta nueva modalidad que fue hallada en medio del operativo convierte cualquier objeto que parece inofensivo en una amenazas potencial para la seguridad y la vida de la comunidad.

El Ejército incautó importante material de guerra de las disidencias de las Farc en Casanare. Foto: Ejército

Los explosivos hallados fueron destruidos de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE, de la Octava División del Ejército Nacional, mediante protocolos especializados que permitieron neutralizar la amenaza sin generar afectaciones a la comunidad ni al entorno.

El Ejército reiteró el llamado a la población de esta región del país para que mantenga las medidas de autoprotección y prevención, y que ante cualquier situación que genere sospecha se aleje e informe a las autoridades.