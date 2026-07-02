Hace 18 años la inteligencia del Ejército marcó un hito con la operación Jaque, donde fueron rescatados de 15 secuestrados que estaban en poder de la guerrilla de las Farc sin hacer un solo disparo.

Tras más de una década del hito militar, el Ejército conmemoró los 18 años de la operación donde fue rescatada la ex candidata Ingrit Betancourt y otros, haciendo un repaso mostrando fotografías de los ex secuestrados.

“¿Recuerdas la #OperaciónJaque? Nosotros sí, un momento memorable en el que fueron rescatados 15 personas el 2 de julio de 2008 en la selva del departamento del Guaviare. Y en la actualidad ellos se ven así…“, señala un trino en X del Ejército.

Las Fuerzas Militares también destacaron la Operación Jaque a través de sus redes sociales. “Hoy se conmemoran 18 años de la Operación Jaque, un ejemplo de la efectividad y precisión de las operaciones militares, una hazaña que aún es un referente para la historia y un motivo de orgullo para las Fuerzas Militares”.

Para militares activos y retirados el recordar hoy la Operación Jaque, es de vital importancia por la estrategia militar y de inteligencia que se utilizó hace 18 años y que se perdió durante la administración del presidente Gustavo Petro.

Como lo reveló SEMANA en varias publicaciones y ha sido confirmado con el paso del tiempo por otros medios de comunicación, la inteligencia militar del Ejército y la fuerza pública fue debilitada.

Se cumplen 18 años de la operación jaque. Foto: Ejército Nacional Foto: Ejército Nacional

La prueba de ello fue la expansión territorial y fortalecimiento de los grupos criminales en el país. La parálisis de operaciones militares ofensivas y la salida de oficiales entrenados y formados en inteligencia le dio ventaja a los grupos criminales de alto impacto como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y ELN, grupos criminales que regresaron a practicas como el secuestro, entre otras acciones criminales como los ataques con drones y explosivos.