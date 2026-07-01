General Hugo López negó haber frenado operaciones militares contra la Segunda Marquetalia

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, negó que haya ordenado el freno de operaciones militares contra la Segunda Marquetalia.

“Las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional. Por el contrario, cada decisión de estas Fuerzas Militares ha estado orientada a preservar la seguridad nacional, prevenir afectaciones contra la población y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio”, dijo el alto mando militar.

Agregó: “Se equivoca el coronel Valenzuela (RA), al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia. Frente a sus afirmaciones, quiero precisar que el oficial estuvo en el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso entre los meses de marzo y mayo de 2025 (tres meses), y posteriormente, pasó a comandar la Fuerza de Tarea Hércules entre mayo y noviembre de 2025 (seis meses)”.

Asimismo, explicó: “Durante esos nueve meses que estuvo en el departamento de Nariño, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el contemplado en el Decreto 1052 de 2025, aplicado entre el 9 y el 14 de octubre, entre el 19 y el 24 de octubre y entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, en áreas específicas de Piñuña Negro (Putumayo), el resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo (Nariño)“.

Sobre la salida del oficial de la Fuerza, el general López indicó que “su retiro obedeció a la dinámica natural de ascensos dentro de la carrera militar, al no ser considerado para el Curso de Altos Estudios Militares y, posteriormente, presentó su retiro por solicitud propia, el cual fue otorgado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025″.

Iván MÁrquez, jefe de la Segunda Marquetalia Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

Tras las afirmaciones del coronel contra el general López, este aseguró que tomó acciones legales: “He interpuesto la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre, con el propósito de que el coronel entregue los elementos y evidencias con las que cuente y/o manifiesta tener en su poder, o, en su defecto, proceda a retractarse conforme lo establece la ley”.

“Nunca, en los 42 años que llevo de vida militar, he dado alguna orden que atente contra la vida de nuestros soldados, de la población civil o que favorezca el actuar criminal”, agregó el general López.

Las declaraciones del coronel Valenzuela fueron entregadas en la emisora La FM.