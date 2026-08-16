Esta es la carta de Jaime Gilinski y su esposa Raquel, al presidente Abelardo De La Espriella, donde confirman la donación de $150.000 millones para la reconstrucción en Cali

En una carta dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y a la primera dama, Ana Lucía Pineda, el reconocido empresario Jaime Gilinski y su esposa Raquel Kardonski anunciaron una donación de 150.000 millones de pesos destinados a la reconstrucción de la ciudad de Cali.

Abelardo De La Espriella anuncia donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel por 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali

Esta importante contribución surge como respuesta a la emergencia provocada por el terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto y que deja hasta el momento 289 muertos y más de 3.900 heridos.

Miles de damnificados perdieron sus hogares, pertenencias y medios productivos, además de una grave destrucción en la infraestructura de múltiples municipios y ciudades, especialmente en Cali.

En la misiva, fechada de este 16 de agosto de 2026, la familia Gilinski reconoció la labor adelantada por el Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes frente a la crisis generada por el fuerte movimiento telúrico.

Allí destacaron el heroísmo y la solidaridad de los voluntarios, socorristas, soldados, policías, médicos y personal de asistencia que se han movilizado para salvar vidas y entregar ayuda humanitaria en los territorios afectados.

“Como familia nos unimos en solidaridad con los damnificados y queremos sumarnos de manera efectiva y determinada a lograr un proceso de reconstrucción que una a nuestro país”, expresaron Jaime Gilinski y Raquel Kardonski.

La familia resaltó su arraigo de más de cinco generaciones en Colombia y su especial vínculo con Cali, ciudad que ha sido el hogar donde nacieron muchos de sus proyectos empresariales que hoy generan miles de empleos.

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Los 150.000 millones de pesos se destinarán específicamente a la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en Cali, una de las zonas más golpeadas por el terremoto.

Anunciaron que el aporte se canalizará a través de los vehículos de reconstrucción que disponga el Gobierno nacional, con el objetivo de lograr que el país salga adelante rápidamente ante esta calamidad.

“Colombia cuenta con nosotros siempre y como familia estaremos a su lado para contribuir al progreso de nuestra patria”, concluyeron en la misiva.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció la donación para la ciudad del empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski. Foto: Semana

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció a Jaime Gilinski y Raquel Kardonski, la donación, y aseguró que ya se encuentra trabajando con la fundación de la familia para definir los primeros puntos de la red educativa y de salud que serán beneficiados con el aporte.

“Esta donación empezaremos a ejecutarla en cuestión de días, con una prioridad clara: que los recursos lleguen donde más se necesitan y estén al servicio de las personas y del proceso de reconstrucción de nuestra ciudad”, señaló el alcalde Alejandro Eder.