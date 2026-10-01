Golpe a la minería ilegal en Chaparral, Tolima: Ejército desmanteló dos centros de producción

El Ejército Nacional adelantó una operación contra la minería ilegal en Chaparral, Tolima, donde fueron afectadas dos unidades de producción que, según las autoridades, estarían al servicio del Bloque Occidental Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano.

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De acuerdo con el comandante general de las Fuerzas Militares, la maquinaria utilizada para esta actividad ilegal estaría avaluada en más de $ 1.232 millones. El golpe también tendría un impacto considerable sobre las finanzas de la estructura.

Las estimaciones de las autoridades indican que estos puntos tendrían capacidad para producir alrededor de 6.000 gramos de oro cada mes, una actividad que representaría cerca de $2.880 millones mensuales.

“Seguimos golpeando las economías ilícitas que financian el accionar criminal de estos grupos, mientras protegemos nuestros recursos naturales y el territorio”, señaló el comandante general de las Fuerzas Militares al informar sobre la operación.

Aumentan las incautaciones de maquinaria

El operativo se conoce en momentos en que las autoridades han reforzado las acciones contra la extracción ilícita de minerales. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y agosto de 2026 fueron incautadas 792 unidades de maquinaria amarilla, frente a las 519 registradas durante el mismo periodo de 2025.

El balance de MinDefensa también muestra un incremento en la incautación de otros equipos utilizados en esta actividad: 1.494 unidades en los primeros ocho meses de 2026, mientras que en igual periodo del año anterior habían sido 689.

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En materia de capturas, la variación ha sido mucho menor. De acuerdo con los datos oficiales recopilados por ese medio, entre enero y agsto de este año fueron capturadas 1.063 personas por extracción ilícita de minerales, frente a 1.059 en el mismo lapso de 2025.

Las autoridades sostienen que las operaciones contra la minería ilegal buscan no solo afectar la infraestructura empleada para la extracción de minerales, sino también reducir una de las fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales que tienen presencia en diferentes regiones del país.