La millonaria obra que aún no arranca en Cali: $25.000 millones contratados y cero avances

La obra de infraestructura vial que durante años ha sido esperada por habitantes de la zona rural de Cali ya tiene contrato, recursos asignados y un prediseño que alcanza el 85 %. Sin embargo, el avance físico de la Vuelta de Occidente, en su tramo 2, continúa en 0 %, de acuerdo con un seguimiento realizado en septiembre de 2026.

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Se trata de un proyecto considerado estratégico para la conectividad de sectores como La Leonera y Pichindé. La Administración Distrital adjudicó en marzo de este año el contrato de obra No. 4151.010.26.1.0698-2026 al Consorcio Vías de Cali FDC, por $25.368 millones, para la construcción en pavimento asfáltico, mantenimiento y obras complementarias entre la vía que conduce de La Leonera a Pichindé y el puente sobre el río Pichindé.

El contrato establece un plazo total de 18 meses. De ese tiempo, tres meses corresponden a la etapa de preconstrucción y los 15 restantes a la construcción propiamente dicha. Pese a que el proyecto ya se encuentra formalmente en ejecución, el seguimiento más reciente no encontró todavía avances físicos de la obra en el territorio.

La situación cobra especial relevancia porque el proyecto ya llegó a los juzgados. El 18 de agosto de 2026, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Cali emitió el Auto de Sustanciación No. 490, dentro de un incidente de desacato relacionado con la pavimentación de la Vuelta de Occidente.

La Alcaldía adjudicó el proyecto de mejoramiento del corredor vial Vuelta Occidente. Foto: Alcaldía de Cali

En ese documento judicial, el despacho señaló que había recibido un informe de la entidad accionada, presentado el 4 de junio, en el que se indicaba que el contrato para la pavimentación “se encuentra en ejecución”. Posteriormente, el juzgado dio traslado a la parte actora para que se pronunciara sobre la situación.

El antecedente judicial contrasta con el estado encontrado en septiembre. Mientras la Administración reporta que el contrato está en ejecución y que el prediseño alcanza un 85 %, la obra física todavía no registra avance. Las consultas sobre el proyecto fueron elevadas a la Secretaría de Infraestructura de Cali, encabezada por Daniel Montoya Ossa, para conocer el cronograma actualizado, el inicio de los frentes de trabajo y las medidas previstas para avanzar durante el último tramo de 2026.

Uno de los elementos que ha incidido en los cronogramas de infraestructura de la ciudad es el terremoto del 10 de agosto. La Administración explicó que, después del sismo, fue necesario redireccionar temporalmente cuadrillas, maquinaria y equipos hacia diferentes puntos críticos de Cali para atender emergencias, retirar escombros y recuperar vías afectadas.

Sin embargo, el calendario contractual de la Vuelta de Occidente hace que el estado actual del proyecto sea especialmente relevante. El contrato contempla una ejecución del 47,35 % durante 2026 y del 52,65 % restante durante 2027. Para la primera vigencia fueron apropiados aproximadamente $12.011 millones.

Ese 47,35 % corresponde a una meta de ejecución contractual y no equivale a un porcentaje de kilómetros construidos. Por esa razón, el dato no permite afirmar técnicamente que la obra debería registrar un 47,35 % de avance físico. Lo que sí establece el seguimiento es que, con septiembre terminado y sin avance físico reportado, se reduce el tiempo disponible para materializar la ejecución prevista para 2026.

La Vuelta de Occidente representa uno de los proyectos viales de mayor importancia para la zona rural de Cali. El corredor conecta sectores como La Leonera y Pichindé, en un territorio que ha venido experimentando transformaciones y nuevas necesidades de movilidad y conectividad.

Para la Administración Distrital, la adjudicación del contrato representa un paso frente a una necesidad de infraestructura que durante años ha afectado a este corredor rural. El proyecto cuenta con recursos distribuidos entre las vigencias 2026 y 2027 y fue adjudicado en marzo al Consorcio Vías de Cali FDC.

Ahora, el punto de seguimiento está en el paso de la etapa contractual y de diseño a la ejecución visible en el territorio. La Secretaría de Infraestructura reporta un 85 % de avance en el prediseño, mientras que el seguimiento realizado en septiembre mantiene en 0 % el avance físico de la obra.

El contrato existe, tiene recursos asignados y contempla un cronograma de ejecución. El proyecto también cuenta con un antecedente judicial relacionado con su pavimentación. El próximo dato que permitirá medir el avance de la obra será el inicio efectivo de los frentes de construcción y el primer porcentaje de ejecución física reportado sobre el terreno.