Cayó la banda Floralita en Cali: así era como movían miles de dosis de droga entre menores de edad en parques y colegios

La Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Santiago de Cali anunciaron la desarticulación de la banda delincuencial ‘Floralita’, señalada de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en el norte de la ciudad.

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El operativo dejó 11 personas capturadas, entre ellas quien sería el cabecilla de la estructura, conocido con el alias de ‘Boti’. De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la organización utilizaban diferentes puntos de la comuna 6 para desarrollar la comercialización de drogas.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue el alcance de la operación. La estructura estaría comercializando cerca de 4.000 dosis de estupefacientes cada semana, actividad que, según la Policía, le representaba rentas criminales superiores a los $70 millones mensuales.

La investigación también estableció que la venta de droga se extendía a entornos considerados especialmente sensibles, entre ellos colegios, parques y espacios deportivos, donde los menores de edad serían los objetivos principales de la banda.

Droga incautada a la banda 'Floralita' en Cali Foto: Alcaldía de Cali / API

Policía de Cali en el momento de la incautación Foto: Alcaldía de Cali / API

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 10.300 dosis de estupefacientes y cuatro armas de fuego, elementos que quedaron en poder de los investigadores como parte del proceso contra los capturados.

La intervención fue presentada por la Policía como un golpe a una estructura que tenía capacidad para mantener una actividad constante de distribución de droga en distintos sectores del norte de Cali.

El nombre de Floralita está relacionado con el barrio Floralia, donde fue ubicada la organización. La operación permitió afectar su capacidad para continuar con la comercialización de estupefacientes y, de acuerdo con las autoridades, cortar una fuente de ingresos que superaba los $70 millones cada mes.

Policía de Cali en el momento de la incautación Foto: Alcaldía de Cali / API

La desarticulación se produjo en medio de las acciones de las autoridades para intervenir estructuras dedicadas al tráfico local de drogas en Cali, particularmente aquellas que tienen presencia alrededor de espacios frecuentados por menores y comunidades.

La Alcaldía de Cali felicitó a los uniformados que participaron en el operativo y señaló que “este tipo de acciones hacen parte del camino para recuperar la seguridad de los ciudadanos”.

Con las 11 capturas, las 10.300 dosis incautadas y las cuatro armas encontradas, las autoridades buscan afectar tanto la operación de Floralita como las rentas que, según la investigación, obtenía mediante la comercialización de estupefacientes en la comuna 6.