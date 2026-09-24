Alerta en Cali: 92 peatones han muerto atropellados en las vías durante 2026, ¿cuáles son los puntos más críticos?

La siniestralidad vial en Cali encendió las alarmas de las autoridades. En lo corrido de 2026, 92 peatones han perdido la vida en las calles de la ciudad, una cifra que hace parte de un balance de 230 personas fallecidas en hechos relacionados con el tránsito. Según el secretario de Movilidad, coronel Sergio Moncayo, la situación está adquiriendo dimensiones que la convierten en un asunto de salud pública.

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El funcionario señaló que cerca del 80 % de las personas fallecidas en las vías durante este año eran motociclistas, mientras que los peatones representan otro de los grupos más afectados por los siniestros viales.

“En lo corrido de 2026 hemos identificado cinco tramos críticos de atropello a peatones, teniendo en cuenta tanto la ocurrencia como la severidad de los eventos registrados”, explicó Moncayo al entregar el diagnóstico de los puntos que actualmente concentran la mayor preocupación de las autoridades.

Uno de los sectores identificados es la calle 70 con carrera 28D, donde durante este año se han registrado tres víctimas fatales y dos personas lesionadas. En este punto no aparecen eventos clasificados únicamente como daños materiales.

Otro de los corredores bajo seguimiento es la calle 36 con carrera 42B, que registra dos víctimas fatales y una persona lesionada. También figura la calle 36 entre las carreras 143 y 145, con dos personas fallecidas, una lesionada y un evento con daños.

El listado entregado por la Secretaría de Movilidad incluye además la transversal 29 con calle 44, donde se han registrado dos víctimas fatales, y la carrera 1 con calle 71, con otras dos personas fallecidas.

La característica común de los cinco puntos señalados por la autoridad es la presencia de víctimas fatales durante 2026, razón por la cual fueron priorizados para las acciones de prevención, control y seguridad vial.

“Estos puntos requieren especial atención dentro de las acciones de prevención, control y seguridad vial, particularmente por la presencia de víctimas fatales en todos los tramos identificados”, sostuvo el secretario de Movilidad.

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El panorama adquiere mayor dimensión al revisar el comportamiento histórico de los atropellos. De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Movilidad, entre 2021 y 2025, algunos sectores de Cali han mantenido una recurrencia significativa de este tipo de siniestros.

Entre los puntos con mayor número de casos aparece la calle 70 con carrera 8, que acumuló 30 atropellos durante ese periodo. También se encuentra la calle 15 entre carreras 4 y 7, con 25 atropellos registrados en los cinco años analizados.

Para la Secretaría de Movilidad, estos antecedentes permiten identificar corredores que requieren intervenciones sostenidas y no únicamente acciones posteriores a la ocurrencia de accidentes.

La preocupación de las autoridades se concentra especialmente en la pérdida de vidas humanas. Con 230 personas fallecidas en las vías durante 2026 y una alta participación de motociclistas entre las víctimas, la Secretaría plantea la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y seguridad vial en los sectores donde se concentra la mayor incidencia de siniestros.

El seguimiento a los cinco tramos críticos de atropello a peatones hace parte de las acciones que busca fortalecer la Administración Distrital para reducir la mortalidad en las vías y focalizar las medidas de control en los puntos donde los siniestros han tenido consecuencias más graves.