Presidente Abelardo De La Espriella anuncia Operación ‘Iron’ en Cali, para darle duro golpe a estructuras criminales

El presidente Abelardo De La Espriella se ha lanzado en ristre contra los grupos y estructuras criminales que funcionan en el país y que amedrentan a los nacionales. Es por ello que desde su llegada ha tomado varias medidas para combatirlos.

En la noche del pasado 23 de septiembre, el mandatario anunció el inicio de la Operación Iron, en Cali, para hacerles frente a las estructuras que allí operan.

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, dijo el mandatario.

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