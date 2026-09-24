Política

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia Operación ‘Iron’ en Cali, para darle duro golpe a estructuras criminales

El mandatario aseguró que con la operación se logró incautar mercancía ilegal, drogas y armas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de septiembre de 2026 a las 7:23 a. m.
Abelardo De La Espriella sigue golpeando estructuras criminales en varias regiones del país.
Abelardo De La Espriella sigue golpeando estructuras criminales en varias regiones del país. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella se ha lanzado en ristre contra los grupos y estructuras criminales que funcionan en el país y que amedrentan a los nacionales. Es por ello que desde su llegada ha tomado varias medidas para combatirlos.

En la noche del pasado 23 de septiembre, el mandatario anunció el inicio de la Operación Iron, en Cali, para hacerles frente a las estructuras que allí operan.

“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, dijo el mandatario.

En desarrollo…