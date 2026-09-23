El presidente Abelardo De La Espriella fue enfático en decir que respetará y acatará las decisiones de la Corte Constitucional, en medio de un importante evento de ese alto tribunal.

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“Quiero expresarles hoy, señores magistrados, mi respeto absoluto y reconocimiento. Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones, nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desdeñar, nunca los voy a desconocer, siempre los voy a exaltar porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, afirmó.

Dijo también que la Constitución Política es de todos los colombianos y que se debe respetar: “Esa es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces, sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididos por jueces que actúan sin presiones y con objetividad”.

Además, aclaró que en algunos momentos se puede coincidir con las decisiones de los magistrados del alto tribunal y que en otras se puede discrepar, ya que hace parte del ejercicio regular de esa rama del poder:

“La separación de poderes no significa aislamiento, como tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación. Una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano en los momentos de mayor dificultad cuál es el límite del poder”.

El discurso marca una distancia con la disputa que se generó entre el expresidente Gustavo Petro y los magistrados de las altas cortes. En una ocasión, el exmandatario arremetió contra el Consejo de Estado en oposición al Gobierno, por lo que desde la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia le reclamaron.

Los magistrados de la Corte Constitucional escucharon al mandatario. Foto: Corte Constitucional

“Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, como incluso pudo suceder en los ataques que ocurrieron contra la decisión del Consejo de Estado, eso va generando que se vaya minando la confianza en las instituciones y que no puedan ejercer su papel como debería”, reclamó en su momento la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo.

Asimismo, en aquella ocasión Petro cuestionó fuertemente las decisiones de la Corte Constitucional, cuando frenó los decretos de emergencia económica que él había firmado.

“No se puede suspender un decreto de emergencia económica hasta la decisión final de la Corte Constitucional. No solo es grosería e irrespeto personal al presidente, sino una aberración que pone en peligro el orden constitucional”, dijo en ese entonces.