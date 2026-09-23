“Este presupuesto es muy difícil”: MinHacienda, Miguel Gómez, agradeció la voluntad política para aprobar el proyecto en primer debate

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció a los congresistas de las comisiones económicas del Congreso por el respaldo al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que fue aprobado en primer debate este 23 de septiembre.

Presupuesto 2027 fue aprobado en primer debate en el Congreso por 635 billones de pesos

El funcionario destacó la voluntad política de los parlamentarios para sacar adelante una iniciativa que, según reconoció, representa importantes desafíos y costos políticos para quienes decidieron apoyarla.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció la voluntad política de los congresistas de las comisiones económicas: "Este es un presupuesto muy difícil, se necesitaba mucho coraje". https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/1y5hCroB4K — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026

“Este es un presupuesto muy difícil, se necesitaba mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran porque tiene, sin lugar a dudas, unos costos políticos que ustedes están asumiendo”, afirmó Gómez Martínez durante su intervención tras la aprobación del proyecto.

El ministro valoró especialmente la decisión de los congresistas de respaldar la iniciativa y señaló que este apoyo responde, a su juicio, a una consideración del interés general.

“Quiero agradecerles que hayan pensado en el bien de la patria y nos hayan respaldado en esta iniciativa”, expresó.

La aprobación en primer debate constituye uno de los pasos dentro del trámite legislativo del presupuesto de 2027. El proyecto deberá continuar su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, donde será sometido al segundo debate antes de convertirse, eventualmente, en ley.

Gómez aseguró que el Gobierno mantendrá el trabajo con el Congreso durante las próximas etapas del proceso, con el objetivo de conseguir la aprobación definitiva del presupuesto.

“Naturalmente, seguiremos trabajando con mucho énfasis hasta la aprobación definitiva en el segundo debate”, señaló.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en el debate al presupuesto 2027, en comisiones económicas del Congreso de la República. Foto: Transmisión Youtube

El pronunciamiento del ministro se produjo después de que las comisiones económicas avanzaran en la discusión y aprobación de la iniciativa. Su mensaje estuvo dirigido a reconocer públicamente el respaldo de los parlamentarios y a destacar la importancia que el Gobierno atribuye al trámite del presupuesto para el próximo año.

La discusión presupuestal suele concentrar buena parte del debate político y económico del país, debido a que define las apropiaciones con las que el Estado financiará sus programas, inversiones y obligaciones durante la siguiente vigencia.

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Con la aprobación en primer debate, el proyecto entra ahora en una nueva fase de discusión legislativa. El Gobierno deberá continuar las conversaciones con los congresistas para defender sus principales componentes y buscar los apoyos necesarios para superar el segundo debate.

Al cerrar su intervención, el ministro reiteró su agradecimiento a los integrantes de las comisiones económicas y a quienes participaron en la discusión y respaldaron el proyecto.