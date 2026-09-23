Enrique Gómez le respondió a Alejandra Omaña por pistola en el cinto de De La Espriella: “Petro necesitaba otro tipo de armamento”

Los senadores Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, tuvieron diferencias en medio de un debate en el Congreso.

Contundente respuesta de Abelardo De La Espriella por imagen que se volvió viral portando una pistola mientras patrullaba Santa Marta

Omaña cuestionó el hecho de que el presidente Abelardo De La Espriella tuviera una pistola en el cinto, lo que ha sido cuestionado desde la oposición en las últimas horas en medio del paro armado que anunciaron los Conquistadores de la Sierra tras los golpes que el Gobierno les ha dado.

“Lo que estamos pidiendo es que operen con inteligencia y no bajo los acelerados mandatos de un pequeñísimo hombre que necesita portar un arma sin tener la responsabilidad de hacerlo solo porque tiene que satisfacer su hombría”, afirmó Omaña.

Por su parte, Gómez le respondió que se trataría de una “cortina de humo” porque quisieran “tapar” que el gobierno de Gustavo Petro les “entregó intencional, consciente y sistemáticamente el territorio a narcos y guerrilleros”.

“Para tapar con esta cortina de humo cada día que surge un nuevo escándalo de corrupción de esa administración”, afirmó Gómez.

El senador de Salvación Nacional dijo que el presidente tiene una pistola al cinto porque está llegando a las zonas en las que tienen presencia los grupos criminales.

Gómez aprovechó para lanzar una pulla al exmandatario. “Tal vez en las orgías del doctor Gustavo Petro en Palacio de Nariño no necesitaba una pistola, sino otro tipo de armamento”, señaló.

Abelardo De La Espriella y su pistola al cinto. Foto: API.

La pistola que portaba el presidente generó una amplia discusión en distintos sectores. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió al dirigente:

“Un presidente que está en terreno. Está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante, es decirles a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos”.

Asimismo, reiteró el mensaje del Gobierno en el que han dicho que están trabajando para garantizar la seguridad a las comunidades.

“El pueblo colombiano tiene un Gobierno que los cuida, los protege y combate a los criminales. Los primeros meses van a ser duros. Esa es la forma como reaccionan los criminales cuando se les persigue”, mencionó.

Por su parte, el presidente confirmó en las últimas horas que combatirá con contundencia a esas estructuras:

“Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes. A los bandidos de Los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”.