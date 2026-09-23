Explican la nueva medida en la autopista Norte que empieza a regir este sábado: así descongestionarán la salida de Bogotá

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó el cambio en la movilidad que tendrá la salida por la Carrera Séptima desde este sábado, 26 de septiembre, con la que buscan descongestionar la Autopista Norte.

Ortiz aseguró que esta es una medida que toma el Distrito escuchando a la ciudadanía y atendiendo las quejas sobre la congestión vial en esta salida de la ciudad.

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En esa misma línea, inicia este comunicado de la Alcaldía con la voz de los transeúntes de este sector. “Siempre es una odisea para salir los sábados”, “Terrible, se congestiona muchísimo”, dicen los ciudadanos.

Escuchamos a los conductores que salen por la autopista Norte los sábados y encontramos una alternativa para descongestionarla.



Desde este sábado y durante cuatro sábados más, habilitaremos la Carrera Séptima completamente hacia el norte, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m.… pic.twitter.com/zUcoz8uaTs — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) September 24, 2026

Luego de explicar que esta medida la toman a partir del sentir ciudadano, Ortiz explicó: “A partir de este sábado, 26 de septiembre, haremos un piloto para dejar la carrera séptima totalmente hacia el norte, desde la calle 193 y hasta la 245, entre 9 de la mañana y 1 de la tarde”.

Ortiz detalló que esta medida será temporal, pero que se probará inicialmente por 4 sábados consecutivos.

¿Cómo funcionará el piloto de contraflujo por la séptima los sábados?

La intervención vial busca redistribuir los más de 5.300 vehículos que salen de la capital durante las mañanas del sábado hacia los municipios de Cundinamarca:

Tramo intervenido: Carrera Séptima, entre la Calle 193 y la Calle 245.

Carrera Séptima, entre la Calle 193 y la Calle 245. Horario de operación: De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Sentido de circulación: Durante esas cuatro horas, el tramo funcionará únicamente en sentido sur-norte para dar paso exclusivo a los vehículos que salen de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá señalización y personal en vía para acompañar la implementación del contraflujo. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Para garantizar la conectividad de los conductores que ingresan a la capital por el extremo norte durante la franja de operación del contraflujo, la Secretaría de Movilidad definió el siguiente esquema alterno:

Para los vehículos que ingresan a la ciudad (norte-sur)

Quienes se desplacen desde Chía o el peaje Andes con destino a la Carrera Séptima no podrán continuar por este corredor de forma directa.

Estos transeúntes deberán ingresar por la Autopista Norte e ir hasta la Calle 183, punto en el que podrán girar hacia el oriente para conectar nuevamente con la Carrera Séptima en sentido al sur.

Trazado de salida (Sur - Norte)

Los viajeros que se dirijan al norte podrán tomar la Carrera Séptima desde la Calle 193 hasta la Calle 245, lugar donde la vía permite retomar la Autopista Norte hacia el peaje Andes o la variante a Chía.

En la publicación, la secretaria concluyó: “Así les damos otra opción de salida a los vehículos y hacemos más ágiles los viajes hacia el norte de la ciudad”.