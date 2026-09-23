Carros eléctricos podrán cargarse en solo 4 minutos: sacan nuevo y poderoso cargador

La gigante automotriz de China, Geely, anunció el lanzamiento de un nuevo cargador para vehículos, capaz de recargar hasta 400 km de autonomía al auto en tan solo 4 a 5 minutos de recarga.

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Este nuevo punto de carga estará a disposición del público. Vale la pena precisar que no se trata de un cargador portátil o para la casa.

Así, la empresa destacada por fabricar vehículos sin emisiones dio un golpe contundente a sus competidores, que también han instalado algunos cargadores de carga ultrarrápida, pero los cuales solo alcanzan a recargar un automóvil en unos 8 o 10 minutos.

Los nuevos cargadores se instalarán en China. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los nuevos cargadores reducen a la mitad el tiempo de carga, haciendo cada vez más competitiva una industria que cada vez se consolida más a nivel mundial.

Razones de la eficiencia: un gran avance para el gremio

Potencia descomunal (800 kW - 1.000 kW): mientras que un cargador de casa convencional (Nivel 2) entrega entre 7 kW y 22 kW, y una toma doméstica de 110 o 220 voltios entrega apenas de 1,5 kW a 3,7 kW, el nuevo supercargador da 880 kW.

mientras que un cargador de casa convencional (Nivel 2) entrega entre 7 kW y 22 kW, y una toma doméstica de 110 o 220 voltios entrega apenas de 1,5 kW a 3,7 kW, el nuevo supercargador da 880 kW. Requerimiento de red eléctrica industrial: una instalación doméstica no tiene la capacidad técnica ni la potencia eléctrica para soportar semejante demanda de energía.

una instalación doméstica no tiene la capacidad técnica ni la potencia eléctrica para soportar semejante demanda de energía. Sistema de refrigeración líquida: tanto la estación como el cable de carga integran un complejo sistema de refrigeración por líquido para evitar que los componentes se derritan debido a las altísimas corrientes eléctricas que fluyen en esos 4 minutos.

En el lanzamiento de estos cargadores, Zhang Dewang, ejecutivo de Geely, detalló a la agencia de prensa Reuters el panorama actual de los cargadores para estos vehículos.

La marca Geely será la encargada de instalar estos nuevos puntos de carga en China. Foto: Getty images

“Las velocidades de carga actuales ya se están acercando al límite físico, y las ganancias marginales que se obtendrían al buscar velocidades aún mayores en el futuro serán cada vez menores”, dijo Dewang a la agencia de prensa.

Y es que la falta de infraestructura de carga sigue siendo uno de los principales obstáculos para la adopción masiva de vehículos eléctricos entre los consumidores. Hace pocas semanas, se viralizó la historia de un estadounidense que pagó más de USD100.000 por un carro, pero lo vendió por falta de puntos de carga.

En Colombia cada vez se potencia más los vehículos eléctricos; sin embargo, para acelerar la transición y renovar el parque automotor, resulta indispensable masificar la instalación de estaciones y puntos de recarga, según diferentes expertos consultados por SEMANA.

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Por lo pronto, estos nuevos supercargadores fueron oficializados solamente en China; sin embargo, no se descarta que con el pasar de los meses, Geely anuncie su instalación en otras regiones donde ya comercializa sus modelos.