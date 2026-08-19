Hombre pagó más de USD$100.000 por su vehículo y lo tuvo que vender a los pocos días; esta es la insólita historia

Un conductor de Nueva York compró uno de los SUV eléctricos más exclusivos del mercado por más de 140.000 dólares, pero apenas pudo recorrer unos 600 kilómetros antes de ponerlo nuevamente a la venta, ya que no encontró las condiciones para mantenerlo.

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La historia tiene como protagonista a un propietario de Brooklyn que decidió comprar un Lucid Gravity Dream Edition, la versión más costosa y potente de este SUV eléctrico de la marca estadounidense Lucid Motors.

El hombre pagó exactamente 141.550 dólares por el vehículo, ya que el vehículo no solo era uno de los más exclusivos de la marca, sino que también contaba con prácticamente todos los paquetes opcionales de tecnología, confort y conducción disponibles.

Sin embargo, tuvo un imprevisto que pensaba que tenía calculado cuando compró el automotor. El problema no estaba en el vehículo, sino en algo mucho más básico: no tenía dónde cargarlo.

El plan del comprador

El hombre no pudo instalar su cargador en casa. Foto: Getty

El propietario no disponía de un garaje donde instalar un cargador doméstico para el SUV. Su plan era mucho más sencillo: cargarlo en las estaciones disponibles en el estacionamiento de su lugar de trabajo.

Sin embargo, el inconveniente apareció cuando necesitó realizar su primera recarga. Aunque las estaciones parecían estar funcionando porque sus pantallas permanecían encendidas, en realidad estaban fuera de servicio.

El hombre explicó que los cargadores llevaban averiados desde marzo de 2025 y no había un plan inmediato para repararlos.

En Nueva York encontró otras estaciones públicas, pero señaló que muchas de las que tenía cerca estaban ubicadas en estacionamientos cuyos costos de uso eran demasiado elevados. Ante la imposibilidad de instalar un cargador en su vivienda, decidió que mantener el automóvil no era viable.

El conductor compró el Lucid Gravity a finales de septiembre y lo puso nuevamente a la venta en octubre, apenas unas semanas después. Para ese momento, el SUV había recorrido solamente 378 millas, unos 608 kilómetros.

El vehículo terminó siendo ofrecido en la plataforma de subastas Cars & Bids, donde los potenciales compradores pudieron conocer la razón por la que un automóvil prácticamente nuevo estaba siendo vendido.

El Lucid Gravity Dream Edition no es precisamente un vehículo convencional. Esta versión utiliza dos motores eléctricos y desarrolla alrededor de 1.083 caballos de potencia, con tracción en las cuatro ruedas.

Finalmente, el comprador hombre logró vender su vehículo, perdiéndole casi 10.000 dólares, en comparación con el precio que él pagó.