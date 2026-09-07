Cargadores para vehículos eléctricos, ¿responsabilidad del Estado o un negocio para los privados?

La renovación del parque automotor en Colombia avanza más rápido que la infraestructura que le permite su funcionamiento. Hoy, la falta de cargadores eléctricos es una realidad en el país y, ante ello, nacen nuevas preguntas como: ¿La instalación de nuevos puntos de carga es responsabilidad del Estado o de los privados?

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Por el momento, esta responsabilidad no está definida, pero ya se ha visto cómo diferentes empresas empiezan a instalar estos puntos de carga. Hecho elogiado por Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de la Movilidad Eléctrica (Acomoves), quien expuso la postura de la agremiación en SEMANA.

“En nuestro criterio, el Gobierno no debe ser el que pone la infraestructura de carga”, señaló Martínez a este medio en una entrevista. El presidente justificó su premisa con un caso de éxito en otro país: Noruega.

Algunos fabricantes de automóviles, junto a otras entidades, ya empezaron a instalar esta infraestructura en Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con Ola Elvestuen, exministro de Clima y Medio Ambiente en Noruega, quien participó en un foro de la asociación colombiana, en 2010, el Gobierno de dicho país suspendió la inversión del gobierno para poner puntos de carga.

Al respecto, el presidente de Acomoves señaló: “Y es que el gobierno no tiene por qué gastar dinero ahí. Eso es un negocio del privado. Pero el gobierno sí tiene una tarea muy importante: dar las reglas”.

Según Martínez, todavía es limitada la legislación que permite la electromovilidad en Colombia. Además, el presidente de la Asociación reveló en SEMANA que en los últimos años, aunque no hubo oposición por parte del Gobierno nacional, tampoco hubo una gran disposición y se dejaron de regular puntos claves.

Ante la falta de regulación, Colombia fue superada en el continente

“En Colombia hay 1.590 buses eléctricos, una cifra muy importante, pero ya nos pasó Chile, que está por los lados de los 4.600, cuando nosotros éramos los primeros”, reveló Martínez, reflejando la costosa falta de atención gubernamental en esta materia.

Colombia fue superada por sus vecinos, cuando hace unos años era la nación más fuerte del continente en materia de electrificación del parque automotor.

Crean vidrio de techo solar que recarga los vehículos eléctricos

A pesar de ello, diferentes fabricantes de estos vehículos sin emisiones llegaron a Colombia y los compradores han respondido amablemente, posicionando algunos vehículos eléctricos e híbridos en el top de los más vendidos en el país.

De esta forma, algunos fabricantes de vehículos ya anunciaron la instalación de nuevos puntos de carga de vehículos eléctricos en Colombia. Este es el caso de BYD, que confirmó a SEMANA la instalación de nuevos cargadores en tres ciudades del país.

Oficial: instalarán nuevos cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos en estas tres ciudades de Colombia

Previamente, esta iniciativa ya había sido liderada por otras marcas como Tesla, Volvo y otras compañías pertenecientes a la industria que en algunos centros comerciales o lugares abiertos al público comenzaron a disponer de esta infraestructura para los miles de propietarios de vehículos eléctricos en Colombia.

Enel anunció que los nuevos equipos permitirán reducir considerablemente el tiempo de carga de los vehículos eléctricos. Foto: Enel Colombia - API