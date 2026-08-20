Crean vidrio de techo solar que recarga los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos ya no son una ilusión del futuro y, aunque el mundo todavía se acomoda a las implicaciones de esta nueva tecnología, su furor es evidente. Entidades oficiales como la Agencia Internacional de Energía reportaron más de 20 millones de carros eléctricos vendidos en 2025 y, con el objetivo de mejorar la experiencia para los conductores, empresas fabricantes ya generan nuevas tecnologías para estos automotores.

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La empresa fabricante más relevante de vidrio automotriz en el mundo, Fuyao Group, confirmó el desarrollo de su más reciente innovación tecnológica que involucra a los vehículos eléctricos, beneficiando notablemente a los propietarios que adopten esta tecnología.

Se trata puntualmente de un vidrio para techo solar que incorpora células fotovoltaicas, lo que permitiría convertir la luz solar en electricidad para alimentar cargas auxiliares del vehículo. Optimizando esta energía en los automóviles, permitiéndoles a los propietarios no depender únicamente de los limitados cargadores.

La compañía fabricante anunció las características de esta novedosa tecnología y la describió como un “techo solar” que, según las versiones en medios especializados, incorporaría también un sunroof, aclarando que no se trataría de un sistema fotovoltaico que cubra todo el techo del vehículo.

Esta innovación tecnológica les permitiría a los propietarios de vehículos eléctricos dejar de depender exclusivamente de los cargadores de estos vehículos, cuando la instalación y la limitada oferta de ellos se ha convertido en un dolor de cabeza para sus propietarios. Con esta incorporación se permitiría optimizar mayormente la energía sin emisiones de sus automotores, mejorando notablemente su experiencia.

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De acuerdo con algunos medios especializados, desde 2024, Fuyao ya tiene garantizada su capacidad de operación para fabricar masivamente esta innovación tecnológica y afirman que el sistema fue desarrollado conjuntamente con la gigante de vehículos eléctricos BYD.

Así, también aseguran que esta tecnología sería incorporada en los vehículos Han y Tang, línea deportiva de lujo de la marca BYD.

BYD ha ganado un fuerte protagonismo en la industria ante sus innovaciones. Foto: Getty Images

Sin embargo, ni BYD ni Fuyao Group han confirmado esta información. Así mismo, no se ha oficializado la comercialización de vehículos con esta tecnología que puede ilusionar a los propietarios.

En Colombia hay ciudades en las que los cargadores para vehículos eléctricos son realmente limitados, por lo que hacerse a un carro de esta tecnología puede convertirse en un problema. Ahora bien, esta no es una problemática exclusiva del país cafetero; sorpresivamente, en Estados Unidos, donde esta tecnología ya lleva unos años en el mercado, ciudadanos han tenido que vender sus vehículos por no tener acceso a estos cargadores.