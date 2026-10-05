Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este lunes 5 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este lunes 5 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

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Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este lunes, 5 de octubre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Que te paguen la cena no significa que compraron tu libertad. Aguas con regalos que vienen con dueño incluido. En el amor, aclara acuerdos antes de que la calentura te haga aceptar lo que después no quieres”.

Tauro

“Tu familia pide favores y tus planes siguen esperando turno. Hazte espacio: podrías viajar y conocer a ese antojo de redes. Eso sí, muchos mensajes sabrosos no garantizan química cuando se ven las caras”.

Géminis

“La chamba puede abrirte otra puerta sin que tengas que salir encabronado de la actual. Explora tus capacidades. Alguien podría entusiasmarse con tus sueños; disfruta el romance sin encargarle que te resuelva la vida”.

Cáncer

“Traes compromisos tan viejos que ya deberían cobrar pensión. Revisa cuáles todavía quieres cumplir. Si tu pareja necesita espacio, acuerden cuándo hablar: perseguirle por la casa no va a poner más sabroso el arrimón”.

Leo

“Si te cambian las condiciones del negocio al último minuto, no pagues por puro orgullo. Una mentira podría destaparse. En el amor, deja de provocar celos: también se puede desabrochar la camisa sin pelear primero”.

Virgo

“Mucho revolcón y después ni adiós: reconoce si ese trato te acomoda. No juntes besos esperando que te den una relación por puntos. Podría escribirte alguien ausente; verifica quién es antes de atender su petición”.

Libra

“No declares perdido el año por lo que sigue pendiente. Una venta podría moverse y alguien pagarte lo que debe. En el amor, decide si te gusta esa persona o nomás que te escojan. Una escapada promete mover el camisón”.

Escorpio

“Jurabas que sería una noche y ya quieres saber cómo amaneció. Si te importa, exprésalo sin hacerte de piedra ni organizar boda. La calentura tiene buena labia, pero tus decisiones necesitan algo más que ganas”.

Sagitario

“No adoptes pleitos ajenos: luego ellos se arreglan y tú quedas como el del desmadre. En el amor, busca esfuerzo compartido. Y cuida tus confidencias; una pregunta insistente no obliga a soltar el capítulo completo”.

Capricornio

“Un pendiente de dinero podría aclararse; reconoce el alivio sin salir a gastarlo todo. Deja de reservar fechas para quien no ha dicho que volverá. Un saludo cariñoso antes de pedirte un favor no anuncia reconciliación”.

Acuario

“Quizá quieres buscar a alguien para que admita cuánto te lastimó. Tu valor no necesita esa respuesta. Recordar a quien falleció merece cariño, sin culpas. En la chamba, aclara responsabilidades antes de cargar errores ajenos”.

Piscis

“Una oportunidad laboral merece atención, aunque alguien intente hacer dudar. Distingue una objeción de una humillación. Se asoma una fiesta: podrías ir por pastel y salir pensando en otro relleno”.