¿Trampa para el bolsillo? Piden claridad en carriles preferenciales de Bogotá para evitar multas a conductores

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre la entrada en operación de un nuevo carril preferencial en la ciudad, esta vez ubicado en la calle 63, que luego se extiende por la avenida Caracas hasta la carrera 122.

Conductores fueron advertidos: la restricción en un carril de Bogotá que ya tiene fecha para multar

Esta implementación responde al objetivo del Distrito de priorizar la circulación de los usuarios del transporte público y optimizar los tiempos de viaje en un punto donde se realizan 1,9 millones de viajes diariamente, de los cuales el 45,6 % corresponden al sistema de transporte urbano.

Los únicos vehículos que pueden transitar por este carril preferencial son los SITP, por lo que cualquier otro vehículo, como carros particulares, motocicletas, taxis u otros medios de transporte, tiene prohibida la circulación.

Hasta la fecha, la medida del carril preferencial se encuentra en fase pedagógica, mientras los ciudadanos que transitan por el sector comienzan a adaptarse a la nueva norma de tránsito.

Los conductores que incumplan las restricciones de circulación en los carriles preferenciales pueden recibir multas de tránsito. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Ya a partir del 21, el distrito comenzará a imponer sanciones económicas. Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, incumplir esta medida deriva en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

No obstante, la decisión tomada por la Alcaldía de Bogotá ha derivado en cuestionamientos por parte de concejales del distrito. En el caso del cabildante Julián ‘Fuchi’ Forero, existe una variedad de reglas poco claras que pueden estar terminando en multas injustas para los conductores de la ciudad.

Hoy en día, la ciudad cuenta con diez carriles preferenciales, aunque no todos operan bajo el mismo reglamento. En algunos de estos puntos, los vehículos particulares pueden circular bajo ciertas condiciones, mientras que en otros solo pueden ingresar para hacer un giro, acceder a un predio, salir de un garaje o recoger y dejar pasajeros.

Ante la falta de claridad sobre las restricciones de cada carril, los conductores pueden confundirse con las resoluciones establecidas para cada corredor, lo que podría derivar en sanciones económicas.

Los conductores deben tener en cuenta las condiciones específicas establecidas para cada carril preferencial de Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad - API

“El no tener un decreto distrital que establezca las condiciones de operación en los carriles preferenciales lleva a malos procedimientos e imposiciones injustas de multas de tránsito por invadir el carril preferencial, aun cuando existan resoluciones expedidas por la Secretaría Distrital de Movilidad que permitan el tránsito en estos carriles”, comentó el cabildante

Es ante este hecho que Forero le ha hecho un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a la secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, a actualizar y unificar las reglas que regulan estos corredores, para que de esta manera los usuarios puedan saber con mayor claridad cuándo pueden y cuándo no utilizar estos carriles.

“La movilidad no puede convertirse en una carrera de obstáculos para sacar comparendos. Las normas deben servir para organizar la ciudad, no para confundir a los conductores”.