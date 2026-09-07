Salomón Bustamante rompe el silencio sobre su orientación sexual con un inesperado video: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

El presentador y creador de contenido colombiano Salomón Bustamante volvió a ser tendencia en redes sociales tras responder de manera directa y humorística a las constantes preguntas e insinuaciones que algunos usuarios de internet realizan sobre su orientación sexual.

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La publicación, realizada en sus plataformas digitales la noche del domingo 6 de septiembre, abordó de forma literal una de las frases que con mayor frecuencia le escriben en sus perfiles.

A través de un video, el comunicador tomó la recurrente petición de que “saliera del clóset” y la transformó en una escena cómica. En las imágenes se observa a Bustamante dentro de un armario de su vivienda, desde donde abre la puerta, sale frente a la cámara y pronuncia la frase:

“Con mucho respeto hoy quiero que sepan mi verdad, hoy salgo del clóset”.

Posteriormente, continuó el video con un tono sarcástico preguntando a su audiencia qué se suponía que debía pasar en esta nueva etapa, marcando una postura irónica frente a la insistencia sobre su vida privada.

El señalamiento sobre la vida personal de Bustamante no es un hecho aislado. En los últimos meses, el volumen de comentarios sobre su orientación sexual se incrementó a la par de diversas versiones sobre su estado sentimental.

Diversos usuarios en plataformas como Instagram comenzaron a formular teorías sobre una presunta crisis o ruptura con su esposa, la actriz, cantante y presentadora cartagenera Laura de León.

Laura de León y Salomón Bustamante. Foto: Instagram @salobustamente

La hipótesis de los internautas cobró fuerza debido a la disminución de fotografías y videos en los que la pareja aparecía junta de manera pública. Ante la falta de publicaciones compartidas, una parte de la audiencia empezó a especular sobre las razones de la supuesta distancia, derivando en comentarios que cuestionaban la orientación del presentador.

A pesar de los constantes rumores que circulan en las redes, ni Bustamante ni Laura de León han anunciado una separación oficial.

Por el contrario, la pareja ya había abordado con anterioridad la decisión de limitar la exposición de su vida conyugal en internet.

En declaraciones previas ofrecidas en abril de este año, los artistas explicaron que la menor frecuencia de contenido juntos respondía a un acuerdo mutuo.

Según detallaron en su momento, el objetivo central de esta dinámica es proteger sus carreras profesionales individuales y separar su faceta laboral de su privacidad familiar.

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Bustamante y De León contrajeron matrimonio por lo civil y posteriormente reafirmaron su compromiso en una ceremonia religiosa celebrada en Cartagena de Indias en 2020.

Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más conocidas del ámbito del entretenimiento en Colombia, razón por la cual sus movimientos en redes continúan generando atención mediática.

Con este video, Bustamante optó por aclarar, desde el sarcasmo, los rumores sobre su sexualidad sin entrar en confrontaciones directas con sus seguidores.