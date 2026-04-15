Salomón Bustamante aclara su situación sentimental con Laura de León: “Cada uno por su lado”

Tras meses de especulaciones en redes sociales, el presentador Salomón Bustamante ha decidido poner fin a los rumores sobre su supuesta separación de la actriz Laura de León. En una reciente entrevista, el comunicador explicó los motivos detrás de su ausencia conjunta en redes sociales y detalló los acuerdos de privacidad que han establecido como pareja tras cinco años de matrimonio.

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La incertidumbre entre los seguidores de la pareja alcanzó su punto máximo durante la celebración del reciente cumpleaños de Bustamante. La actriz Laura de León, reconocida por su papel protagónico en producciones como Leandro Díaz, publicó un mensaje que desconcertó a la audiencia: “Oye, ex, después de 16 años de conocerte y con tanto tiempo compartido, yo no puedo más que desearte lo mejor, siempre”.

Este apelativo de “ex”, sumado a videos donde el propio Salomón afirmaba ser “amigo de su ex”, alimentó la narrativa de un divorcio. No obstante, el presentador aclaró en entrevista con Carlos Vargas para Vibra que estas expresiones forman parte de una dinámica interna y que la realidad de su hogar es distinta a la percepción digital.

De acuerdo con las declaraciones de Bustamante, la decisión de no compartir contenido constante sobre su vida íntima fue un pacto mutuo orientado a proteger sus carreras individuales. El periodista manifestó que, en un punto de su trayectoria, sintió que el interés del público se volcaba exclusivamente hacia su vida privada, restándole visibilidad a sus logros profesionales.

“Decidimos trabajar cada quien por su lado. Decidí alejar mi vida personal de las redes sociales y, de mutuo acuerdo, decidimos dejar las cosas a un lado. Cuando uno muestra a la pareja, siempre lo quieren ver al lado de ella”, explicó Bustamante.

Ante la insistencia sobre el estado actual del vínculo, el presentador fue enfático al asegurar que la relación sigue vigente y estable: “Estamos viviendo una relación hermosa, divina, estamos felices, nunca nos hemos separado. Este año cumplimos cinco años de casados”.

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La historia de amor entre Laura de León y Salomón Bustamante se remonta a los pasillos del Canal RCN, donde se conocieron antes de la pandemia de COVID-19. Su romance se consolidó formalmente durante un Carnaval de Barranquilla, evento que marcó el inicio de una relación que los llevó al altar hace un lustro.

El caso de Bustamante y De León no es aislado en el mundo de las redes. Cada vez más matrimonios de figuras públicas han optado por limitar sus demostraciones de cariño en redes sociales para evitar que los seguidores y el público en general afecten la estabilidad emocional de su relación. En este caso, lo que para muchos fue una crisis confirmada resultó ser una estrategia de la pareja.

Las declaraciones de Bustamante cierran un capítulo de dudas, confirmando que la unión legal y sentimental con la actriz cartagenera permanece intacta, más allá de los términos jocosos o las ausencias de fotografías y mensajes románticos en Instagram.