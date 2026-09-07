La comunidad cristiana de Colombia recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Darío Silva-Silva, reconocido teólogo, escritor y experiodista, además de fundador de la Iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca. La institución religiosa confirmó oficialmente su muerte mediante un comunicado divulgado el pasado 6 de septiembre de 2026.

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A través de su pronunciamiento, el Presbiterio General de la congregación lamentó la partida del líder espiritual y rindió homenaje a la trayectoria que desarrolló durante su vida. En el mensaje, Casa Sobre la Roca destacó su dedicación al servicio de Dios, la enseñanza de la Palabra y el acompañamiento brindado a numerosas familias tanto en Colombia como en otros lugares del mundo.

El comunicado, firmado en Bogotá por las directivas de la iglesia, también resaltó la huella que Silva-Silva dejó a lo largo de los años. La congregación recordó que su misión estuvo enfocada en proclamar el mensaje de Jesucristo, formar nuevos discípulos y transmitir valores relacionados con la fe, la esperanza y la transformación espiritual.

“Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”, se lee en el comunicado.

Ante la noticia, Hernán Orjuela reaccionó y se despidió del pastor, mencionando el papel que había tenido en su vida a lo largo del tiempo. El presentador aseguró que estaba agradecido con las enseñanzas, dándole un adiós con el corazón.

“Mi Pastor querido, Darío Silva Silva, ha fallecido. Gracias por tus enseñanzas y darme hace algunos años la ruta indicada para seguir a Jesús en tu iglesia Casa Sobre La Roca. Condolencias a tu amada esposa, Esther Lucía y familia entera”, escribió en su cuenta de X.

El famoso publicó una postal con Darío Silva-Silva, donde se les ve compartir un instante.