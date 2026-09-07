Viviane Morales despide al pastor Dario Silva, de su iglesia Casa sobre la Roca: “Mi amor y gratitud perenne a su memoria”

El pastor Darío Silva, fundador de la Iglesia Casa sobre la Roca, falleció este domingo 6 de septiembre. “Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo”, fue el comunicado con el que se compartió la noticia.

Murió el pastor y escritor Darío Silva-Silva, fundador de la iglesia Casa Sobre la Roca

La exfiscal Viviane Morales, quien pertenece a esa iglesia escribió un sentido mensaje:

“Hablar del pastor Darío Silva es recordar que su ministerio marcó un antes y un después en la iglesia cristiana en Colombia. Su prédica llena de inteligencia y erudición, como la de un Pablo de estos tiempos, abrió espacios que estaban cerrados al Evangelio en este país. Su compasión y amor por los que sufren alcanzó a miles. Quiso Dios bendecirme con su consejo, presencia y apoyo en momentos cruciales de mi vida y de mi familia. Mi amor y gratitud perenne a su memoria”.