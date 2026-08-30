El pastor cristiano de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, Eduardo Cañas, respondió por medio de un video a la demanda que le impusieron tras haber orado por Colombia en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El líder espiritual no arremetió contra sus señaladores y se limitó a exaltar el Evangelio.

Alabanza y adoración en la posesión de Abelardo De La Espriella: ¿quiénes fueron los líderes religiosos que intervinieron?

La respuesta de Cañas se da luego de que se admitiera la demanda en contra de él por haber participado en la posesión del nuevo Gobierno. Este proceso se adelantó en paralelo a que un juez le ordenara al presidente ofrecer “disculpas” por vulnerar “la neutralidad religiosa”, cuando dicho evento tuvo la intervención de los líderes de diferentes religiones.

“No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser cristiano, de amar a Dios y de orar por esta nación a nombre del pueblo cristiano de toda Colombia”, fue la respuesta del pastor, quien en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella clamó a Dios por el bienestar de Colombia y su favor para el actual Gobierno.

De inmediato, se empezaron a ver las reacciones de cientos de internautas en donde, coherente con la creencia que promueve, empezaron a destacar versículos bíblicos como “a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo” (Isaías 5:20) y “Ninguna arma forjada contra ti prosperará” (Isaías 54:17).

La fe que promueve Cañas está basada en la Biblia y los creyentes en Cristo (origen de la palabra “cristiano”) aseguran que este libro sagrado tiene promesas de Dios para toda la humanidad, por lo que cualquiera puede sentirla para sí si así lo siente en fe.

También destacó el comentario de Andrés Córson, pastor de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia, una de las congregaciones más importantes del país. “Estamos a su lado, pastor. Seguimos orando por Colombia”, comentó Córson, poniendo en práctica la unión que se promueve en sus congregaciones.

¿Quién es Eduardo Cañas?

Eduardo Cañas Estrada es un pastor cristiano de 78 años que fundó la Iglesia Cristiana Manantial de Vida Eterna hace cinco décadas. Su vida pública inició desde entonces y, de acuerdo con su relato, poco a poco empezó a formarse lo que hoy es una de las megaiglesias con mayor cantidad de fieles en Colombia.

Su ministerio inició en la sala de su casa y, confiado en la tarea que cree que Dios le encargó, empezó a trabajar para una iglesia que se basa en las enseñanzas de Jesucristo y la Biblia. Así, poco a poco empezó a crecer numerosamente la congregación que lidera, hecho que le atribuye, al igual que otros pastores cristianos, al respaldo de Dios por su obediencia y amor al creador.

Hoy por hoy, Manantial hace parte de las iglesias cristianas más importantes del país y, aunque sus feligreses aseguran que no todo es perfecto, hay quienes insisten en que en estos lugares se evidencia la presencia de Dios, pues la vida de varios de sus feligreses está caracterizada por milagros, amor y bendiciones.