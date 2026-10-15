Angustiosa búsqueda de estudiante reportado como desaparecido en Buenaventura

La desaparición de Dilan Stiwar Campaz Naboyá, un joven de 18 años, tiene preocupadas a varias familias en Buenaventura. Este jueves, 15 de octubre, varias personas se instalaron en el puente El Piñal y bloquearon el tráfico de forma intermitente para pedir a las autoridades que lleven a cabo una búsqueda activa.

Al tiempo, cerca de la Alcaldía, funcionarios civiles y policiales conmemoraban el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

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“En Buenaventura seguimos acompañando a las familias que viven la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos, honrando su memoria y reconociendo su lucha incansable por la verdad, la justicia y el reencuentro”, publicó esa alcaldía en Facebook, acompañado de fotos de funcionarios de la administración y de la Policía encendiendo velones para las personas desaparecidas.

Dilan contó que su abuela paterna, María Eugenia Valencia, desapareció el lunes en el barrio Unión de Viviendas.

“Estábamos en el patio y dijo: ‘Abuela, está buena la tarde para mecatiar’, y se fue a la tienda”, le contó a SEMANA la mujer.

Pasaron los minutos, las horas y Dilan no regresaba, por lo que ella fue hasta la tienda. En el camino, un joven le dijo que lo había visto “cuando bajó, pero no subir”, lo que preocupó a la abuela.

Desde entonces, doña María Eugenia tiene el corazón en pedazos, pues teme que su nieto esté en manos criminales.

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Sobre su nieto, dice que es un chico de casa, que no sale a la calle más que a hacer algún mandado.

Buenaventura es una ciudad colombiana a la que la violencia ha golpeado fuertemente.

Entre 1997 y el 2021, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó 697 casos de personas que fueron desaparecidas forzadamente, según El Espectador.

Esa cifra varía si viene del Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal, que reportó 768 víctimas en ese mismo periodo. Además, la Unidad de Víctimas, que asegura que desde 2018 no tienen registros de este crimen en Buenaventura, documentó 480 casos.

Una tragedia, finalmente.

En Buenaventura hicieron homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Foto: Alcaldía de Buenaventura

A algunos habitantes del puerto les llamó la atención que en las redes de la Alcaldía se anunciara el acompañamiento a las víctimas del flagelo de la desaparición, sin mencionar el caso de Dilan, siendo que la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez está en Bogotá.

“Desde la Alcaldía Distrital de Buenaventura, bajo el liderazgo de nuestra alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez, y a través de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y toda la institucionalidad, reafirmamos nuestro compromiso con la escucha, el acompañamiento y la atención a las familias víctimas de desaparición forzada”, publicó la Alcaldía.

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“Porque detrás de cada persona desaparecida hay una historia, una familia y una esperanza que permanece viva. En Buenaventura no los olvidamos. Seguimos acompañando, porque somos una Buenaventura incomparable, donde la solidaridad, la memoria y la esperanza nos mantienen unidos”, indicaron.