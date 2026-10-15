Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alerta por grave ataque con drones a una base militar

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó y denunció un grave hecho que se presentó en el territorio. De acuerdo con lo dicho por la mandataria, una base del Ejército habría sido atacada por un enjambre de drones, lo que dejó como resultado varios uniformados heridos.

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Según la información conocida, el hecho se registró en una instalación militar en San José del Palmar, donde, debido al ataque con estos dispositivos, se activaron de manera simultánea 21 granadas que se encontraban en el lugar.

Tras la detonación y la agresión con los drones, se identificaron nueve soldados heridos, los cuales, según aseguró la gobernadora, fueron trasladados a la ciudad de Medellín para que recibieran la atención médica correspondiente y se garantizara el bienestar y la integridad de estas personas.

El hecho se habría registrado en horas de la tarde, dentro de la base del Ejército, situación que activó inmediatamente las alarmas dentro del corregimiento para salvaguardar las vidas de los uniformados que se encontraban en el sitio.

Asimismo, la mandataria resaltó que este ataque se suma a los permanentes asedios que realiza el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona contra la fuerza pública y los centros poblados, hechos que mantienen al sector en constante emergencia y alerta.

Además, la mandataria aseguró que estos grupos al margen de la ley se han ensañado en realizar estos actos principalmente en la subregión de San Juan, lugar donde se han identificado múltiples ataques que han puesto en riesgo a las autoridades y a los ciudadanos de la zona.

Por otro lado, la mandataria afirmó que el uso de drones y todo este tipo de tecnologías actualmente supera las capacidades de los territorios para protegerse “en medio estas acciones de terrorismo que se están agravando”.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento del estado ni de la gravedad de las lesiones de los uniformados afectados por este reciente ataque. Sin embargo, en el transcurso del día podría conocerse más información que permita esclarecer los hechos.

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Además de esta situación, la gobernadora resaltó que en estos momentos el departamento se está enfrentando a “una falla masiva de conectividad y comunicaciones”, debido a la interrupción de la línea de fibra óptica en el corredor Quibdó-Medellín y de Azteca en el corredor Quibdó-Pereira.

Córdoba afirmó que se sigue atendiendo esta situación a través de la mediación de la Alcaldía municipal de la zona, la cual se encuentra dialogando con las comunidades indígenas de El Carmen de Atrato para que el personal encargado de la atención pueda ingresar a realizar las reparaciones pertinentes.