El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura de cinco integrantes del Clan del Golfo, en el marco de operaciones en los departamentos de Antioquia y Chocó.

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En operativos adelantados en el departamento de Antioquia fueron capturados cuatro integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, entre ellos alias Caliche, coordinador de sicarios.

Entre los capturados también se encuentran alias Pachito, alias Valeria y alias Lina, quienes habrían participado en el ataque en Betulia, donde murieron los subintendentes de la Policía Wilmer Ovidio Gallego y Edwin Danilo Chamorro.

“Vamos a desmantelar al Clan del Golfo y a llevar a sus integrantes ante la justicia. Ya estos miserables saben lo duro que muerde el Tigre”, señaló el presidente De La Espriella tras confirmar la información.

Capturan integrantes del Clan del Golfo en Betulia, Antioquia. Se trata de alias Valeria, alias Pachito y alias Lina. Foto: Policía

El jefe de Estado también confirmó la captura de Yovanys Chaverra Vargas, alias Niño Potro, requerido en extradición por Estados Unidos y señalado de coordinar el envió de dos toneladas de cocaína al mes al país norteamericano.

El hombre es requerido por la Corte del Distrito de Texas, en Estados Unidos, para responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores del narcotráfico, presuntamente encargado de coordinar el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia el exterior.

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Alias Niño Potro contaba con una amplia capacidad logística y financiera que le habría permitido coordinar el envío de cerca de dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales, según las autoridades.

Además, el hombre acumula una trayectoria en el crimen organizado. Durante los últimos años, se consolidó como hombre de confianza de alias Mono Esguey, señalado cabecilla del narcotráfico que figura en el sistema ACCAM y también es requerido en extradición por autoridades internacionales.

Niño Potro comenzó su trayectoria en el crimen organizado como trabajador directo de alias Negro Perea, señalado cabecilla del Clan del Golfo que llegó a integrar la lista de los delincuentes más buscados en Córdoba.

Según las autoridades, la captura de Chaverra Vargas representa un golpe a las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al afectar uno de los eslabones de la logística del narcotráfico internacional.

El señalado narcotraficante quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos.