Cayó alias Niño Potro, señalado narcotraficante del Clan del Golfo: es solicitado en extradición por Estados Unidos

En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, capturó con fines de extradición a Yovanys Chaverra Vargas, conocido como alias ‘Niño Potro’.

Se jugó la vida por salvarla: policía rescató a una mujer que cayó al río San Alberto en plena creciente

El hombre es requerido por la Corte del Distrito de Texas, en Estados Unidos, para responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

De acuerdo con las investigaciones y los reportes de inteligencia, alias Niño Potro era considerado un objetivo de alto valor para la DEA. Las autoridades lo señalan como uno de los principales articuladores del narcotráfico, presuntamente encargado de coordinar el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia el exterior.

Alias ‘Niño Potro’, señalado como uno de los principales articuladores del narcotráfico del Clan del Golfo y considerado un objetivo de alto valor para la DEA, fue capturado y es requerido en extradición por Estados Unidos. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/QUhYSK5jZV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 11, 2026

Según un comunicado oficial, la estructura criminal de Chaverra Vargas operaba mediante un esquema de tercerización de actividades ilícitas con el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo. En particular, habría trabajado de manera coordinada con la subestructura criminal Efrén Vargas Gutiérrez para facilitar las operaciones de narcotráfico.

Las investigaciones indican que alias Niño Potro contaba con una amplia capacidad logística y financiera que le habría permitido coordinar el envío de cerca de dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales.

Cayó alias 'Niño Potro', objetivo de alto valor de la DEA. Foto: Suministrado a Semana

Además, las autoridades señalan que el hombre acumulaba una trayectoria en el crimen organizado y que, durante los últimos años, se consolidó como hombre de confianza de alias Mono Esguey, señalado cabecilla del narcotráfico que figura en el sistema ACCAM y también es requerido en extradición por autoridades internacionales.

De acuerdo con los análisis de la Dijín, alias Niño Potro, comenzó su trayectoria en el crimen organizado como trabajador directo de alias Negro Perea, señalado cabecilla del Clan del Golfo que llegó a integrar la lista de los delincuentes más buscados en el departamento de Córdoba.

​Esta captura representa un impacto contundente a las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales en Colombia. Foto: Suministrado a Semana

Según las autoridades, la captura de Chaverra Vargas representa un golpe a las finanzas y la capacidad operativa de las organizaciones criminales, al afectar uno de los eslabones de la logística del narcotráfico internacional.

Tras su detención, el señalado narcotraficante quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su posible extradición a Estados Unidos.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la cooperación internacional para combatir el tráfico de drogas y llevar ante la justicia a los responsables.