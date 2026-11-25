Los procedimientos relacionados con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) tendrán modificaciones en Colombia a partir del primero de diciembre de 2026. La medida fue establecida por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social) en Salud, mediante la Circular 016 del 10 de noviembre, y contempla nuevos requisitos para presentar y validar determinadas reclamaciones por accidentes viales.

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Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un cambio en las condiciones para comprar o renovar el SOAT, ni de un nuevo requisito que deban cumplir todos los conductores. Las disposiciones están dirigidas principalmente a las aseguradoras y a los prestadores de servicios de salud que tramitan reclamaciones relacionadas con pólizas de rango diferencial por riesgo.

Uno de los principales ajustes corresponde al FUCTAS (Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora SOAT), utilizado para reportar ante la ADRES los recursos reconocidos por las compañías aseguradoras para la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito.

A partir de diciembre, este documento deberá incorporar un campo obligatorio adicional para certificar que la aseguradora reconoció las 263,13 unidades de valor tributario (UVT), correspondientes al límite de cobertura a su cargo en los vehículos amparados por pólizas de tarifa diferencial por riesgo.

Además, el formulario deberá contar con la firma digital del representante legal de la compañía aseguradora, con el propósito de garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad de la información reportada.

¿Qué pasa si presentan documentos con errores?

La circular establece que la ADRES verificará la información transmitida por las aseguradoras. Si encuentra inconsistencias, omisiones o datos incompletos relacionados con la víctima, el vehículo, la póliza o los servicios médicos reconocidos, la reclamación no podrá radicarse hasta que la compañía realice las correcciones correspondientes.

Esto significa que los errores documentales podrían generar demoras en el reconocimiento y pago de los recursos destinados a cubrir la atención de las víctimas de accidentes de tránsito.

Las aseguradoras también tendrán un plazo máximo de diez días, contados a partir del reconocimiento de las 263,13 UVT, para diligenciar y transmitir el formulario a través de la plataforma tecnológica dispuesta por la ADRES.

La entidad busca fortalecer los controles sobre los recursos del sistema y facilitar la verificación de los documentos. De hecho, una vez diligenciado, firmado y transmitido correctamente el FUCTAS, los prestadores de salud ya no tendrán que adjuntar un certificado adicional para acreditar ese reconocimiento dentro de la reclamación.

Los cambios comenzarán a aplicarse el primero de diciembre de 2026 y corresponden a procedimientos administrativos entre aseguradoras, prestadores de servicios de salud y la ADRES, no a una modificación general de las obligaciones de los propietarios de vehículos.