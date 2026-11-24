Comprar una motocicleta puede parecer una forma económica de movilizarse, pero el gasto no termina cuando se paga el vehículo ni cuando se llena el tanque.

Uno de los primeros pagos que debe contemplar cualquier propietario es el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). Para 2026, las tarifas varían según la cilindrada. Las motocicletas de menos de 100 centímetros cúbicos deben pagar $256,200; las que tienen entre 100 y 200 cc, $343.300, y las superiores a 200 cc, $761,400. Estos valores incluyen la prima, la contribución a ADRES (la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y la tasa del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

¿Tiene multas de tránsito sin pagar? Esto podría pasarle a su vehículo si sigue ignorando la deuda

Otro gasto que puede aparecer en el presupuesto es el impuesto vehicular. De acuerdo con la Ley 488 de 1998, las motocicletas con cilindraje igual o inferior a 125 cc no están gravadas con este tributo. En cambio, las que superan esa capacidad deben pagar una tarifa del 1,5 % sobre su valor comercial. Por ejemplo, si una motocicleta de 150 cc tiene un avalúo de $10 millones, el impuesto anual sería de $150,000.

La revisión técnico-mecánica también debe incluirse en las cuentas, aunque no se paga desde el primer año. Según la Ley 2294 de 2023, las motocicletas nuevas deben realizar su primera inspección al cumplir dos años desde la fecha de matrícula y, posteriormente, deben cumplir con la revisión anual. En Bogotá, algunos centros de diagnóstico automotor publican tarifas de alrededor de $213,500 para motocicletas en 2026, aunque el valor puede variar entre establecimientos y ciudades.

El combustible es otro de los gastos que más depende de los hábitos de conducción y la distancia recorrida. Para tener una referencia, en Bogotá el galón de gasolina corriente tiene un precio de referencia de $16,331 en noviembre de 2026, según la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Si se toma como ejemplo una motocicleta que recorre 500 kilómetros al mes y tiene un rendimiento hipotético de 35 kilómetros por litro, necesitaría aproximadamente 14,3 litros de gasolina mensuales. Con el precio de referencia de Bogotá, eso representaría cerca de $61,600 al mes, es decir, unos $739,000 al año. Se trata de un ejercicio ilustrativo: el consumo real cambia según el cilindraje, el estado mecánico, el tráfico y la forma de conducir.

A estos valores se suman los mantenimientos preventivos y correctivos. El cambio de aceite, los filtros, la revisión de frenos, la lubricación y tensión de la cadena, así como el reemplazo de llantas, hacen parte de las intervenciones que debe contemplar el propietario. No existe una tarifa única, pues los precios dependen de la referencia de la motocicleta, los repuestos utilizados y las recomendaciones del fabricante.