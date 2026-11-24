Las placas permiten identificar los vehículos que circulan por las vías colombianas y deben mantenerse en condiciones que faciliten su lectura. Sin embargo, existen situaciones en las que los propietarios deben solicitar su reemplazo o adelantar un trámite para actualizar su identificación. El procedimiento y el costo dependen de la razón por la que se necesitan nuevas placas.

Uno de los trámites disponibles es el cambio de placas, que no debe confundirse con la solicitud de un duplicado. De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá, este procedimiento puede realizarse cuando un vehículo cambia de servicio, adquiere la clasificación de clásico o antiguo, o necesita actualizar el formato de identificación anterior, como ocurre con algunas placas de dos letras y cuatro números que deben pasar al formato de tres letras y tres números.

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En Bogotá, las tarifas vigentes para 2026 establecen que el cambio de placas cuesta $407,400 para automóviles y $292,500 para motocicletas. Estos valores corresponden al trámite ante la autoridad de tránsito de la capital y no deben tomarse como una tarifa única para todo el territorio nacional, pues los derechos locales pueden variar dependiendo del organismo de tránsito.

Otra situación es la pérdida, el hurto, la destrucción o el deterioro de una o ambas placas. En estos casos, el propietario debe solicitar un duplicado, que permite obtener una nueva identificación con las mismas características de la anterior.

Para este procedimiento, Bogotá cobra $258,200 por el duplicado de una placa de automóvil y $429,100 cuando se necesitan las dos. En el caso de las motocicletas, el valor es de $161,300, debido a que estos vehículos utilizan una sola placa.

Es importante tener en cuenta que no siempre se debe solicitar un cambio completo. Si una placa se pierde o es robada, el trámite correspondiente es el duplicado, mientras que el cambio de formato o de identificación obedece a circunstancias diferentes.

Requisitos para solicitar las placas nuevas

Entre las condiciones generales para adelantar estos trámites se encuentra estar inscrito en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), contar con el SOAT vigente y estar a paz y salvo por multas de tránsito. También se debe diligenciar el formulario de solicitud y pagar los derechos correspondientes.

Para el duplicado por deterioro, la autoridad puede exigir la entrega de la placa dañada al momento de recibir la nueva. Si se trata de pérdida o hurto, se deben seguir las condiciones documentales establecidas para acreditar la situación.

Si sospecha que fue víctima de este delito, lo recomendable es presentar la denuncia ante las autoridades y adelantar el trámite correspondiente para obtener un duplicado. También es importante verificar que la placa hurtada no esté siendo utilizada en otro vehículo y conservar los soportes de la denuncia, pues podrían ser necesarios para aclarar eventuales comparendos o investigaciones relacionados con el uso irregular de esa identificación.