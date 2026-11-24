Los propietarios de vehículos en Colombia deberán estar atentos a los cambios que podrían aplicarse al impuesto vehicular durante 2027.

El Ministerio de Transporte publicó un proyecto de resolución con el que busca establecer los valores comerciales que servirán como base gravable para liquidar este tributo el próximo año.

La propuesta contempla un ajuste máximo del 6,30 %, aunque esto no significa que todos los conductores vayan a pagar ese porcentaje adicional.

El documento establece que las bases gravables podrían ajustarse hasta el valor de la variación del IPC (índice de precios al consumidor) de los últimos 12 meses, con corte al 31 de octubre de 2026. Según el Ministerio, este indicador corresponde al 6,30 %.

La iniciativa busca actualizar los valores comerciales de los automotores teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Para elaborar las tablas, la cartera consideró características como la marca, la línea, el cilindraje y el año modelo de los automóviles, camionetas y camperos.

En el caso de los vehículos eléctricos, se tendrán en cuenta la marca, la línea y el año modelo, mientras que para los vehículos de carga y transporte de pasajeros también se contemplan aspectos como la capacidad y el tipo de carrocería.

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Es importante aclarar que el 6,30 % no corresponde a un incremento automático del impuesto que debe pagar cada propietario. Se trata del límite propuesto para el ajuste de las bases gravables. El valor final del tributo depende de la base que corresponda a cada vehículo y de la tarifa establecida por la ley, según su rango de avalúo.

Además, los vehículos nuevos tienen una regla particular: su base gravable corresponde al valor registrado en la factura de venta sin incluir el IVA. Por esa razón, no debe confundirse la actualización de las tablas de avalúos con un aumento general del impuesto para todos los automotores.

Vehículos excluidos de esta propuesta

El proyecto también plantea que motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos con cilindraje igual o inferior a 125 centímetros cúbicos no sean incluidos en la tabla correspondiente, debido a que estos no están sujetos al pago del impuesto sobre vehículos automotores.

La propuesta mantiene, además, condiciones particulares para algunos automotores. Los vehículos blindados tendrían una base gravable incrementada en un 10 % frente al valor establecido en las tablas, mientras que para los vehículos antiguos y clásicos se contempla una base equivalente al 50 % del valor de referencia previsto en el proyecto.

El Ministerio publicó el proyecto para recibir comentarios de la ciudadanía y los interesados entre el 20 y el 24 de noviembre de 2026. Por ahora, se trata de una iniciativa normativa, no de una resolución definitiva.

Una vez se expida y publique el acto administrativo correspondiente, las nuevas bases gravables se utilizarán para la liquidación del impuesto vehicular durante la vigencia fiscal de 2027. Los propietarios podrán consultar el valor aplicable a su automotor en las herramientas y tablas oficiales que disponga el Ministerio de Transporte.