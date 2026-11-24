Durante la mañana de este martes, 24 de noviembre, Rigoberto Urán entregó nuevos detalles sobre el estado de salud y el proceso de recuperación de su esposa, Michelle Durango, quien sufrió un accidente en bicicleta mientras entrenaban juntos hace poco más de una semana.

En su publicación, realizada a través de su cuenta oficial de Instagram, el exciclista compartió algunas imágenes desde la sala de cirugía, así como radiografías que muestran la zona afectada de Durango, quien se ha mostrado fuerte y sonriente en medio de este proceso, pese a la complejidad de las lesiones que sufrió.

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Según explicó Rigoberto Urán, su esposa tuvo que ser operada de la clavícula; aseguró que la intervención médica salió bien. “Familia, les cuento que la cirugía de Michy salió superbién, gracias a Dios. ¡La clavícula ya quedó en su sitio con tres tornillitos!”, detalló.

Por otro lado, el deportista agregó unas palabras de agradecimiento dirigidas al equipo médico que estuvo a cargo de la cirugía, destacando que le permitió acompañarla antes y durante el procedimiento.

“Gracias de corazón a la clínica, al doctor Arismendi y a todo su equipo por cuidar tan bien a Michy. Y gracias por dejarme entrar a la cirugía y acompañarla ahí cerquita. Para mí significó muchísimo poder estar con ella en ese momento”, agregó Urán en la publicación.

Su mensaje estuvo acompañado de un carrusel de fotografías captadas durante la jornada quirúrgica. Además, en su mensaje, el exciclista señaló que ahora comienza una nueva etapa enfocada en la recuperación de Michelle, un proceso que avanzará paso a paso, pero que marcha por buen camino.

Publicación de Rigoberto Urán. Foto: Instagram @rigobertouran

De igual manera, agradeció a todas las personas que han estado pendientes de su esposa y de su evolución. “Gracias a todos por estar tan pendientes”, concluyó, dando un parte de tranquilidad a sus seguidores.

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El accidente que involucró a Rigoberto Urán y a su esposa habría ocurrido antes del 17 de noviembre, fecha en la que el exciclista hizo pública la situación que estaban atravesando y compartió las primeras imágenes de Michelle Durango desde el hospital.

Aunque Urán también sufrió algunas lesiones, explicó que no fueron tan delicadas como las de su esposa, por lo que indicó que en esta situación los papeles que habitualmente asumían se habían intercambiado. Esto debido a que en su trayectoria como ciclista, Michelle fue quien en varias ocasiones lo acompañó a centros médicos tras las frecuentes caídas que sufrió durante sus entrenamientos.