Yeferson Cossio confirmó que su relación con Carolina Gómez terminó hace casi dos meses. La noticia sorprendió a quienes tenían dudas sobre la pareja, que durante cuatro años compartió viajes y momentos en redes sociales, y despertó varios comentarios entre sus seguidores.

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Los rumores tomaron fuerza semanas atrás, cuando Carolina no fue al cumpleaños de Cintia Cossio, hermana del influencer.

Aunque ninguno habló de una separación, sus interacciones en redes mantuvieron la incertidumbre. Ahora, el creador aclaró lo ocurrido en Instagram.

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”, escribió Yeferson en el post, el cual muestra una foto de ellos dos en París.

Cossio recordó lo que significó esa etapa y los momentos que compartieron. “Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre”, aseguró, confirmando que la ruptura no es reciente, aunque hasta ahora no se había hecho pública.

El influencer afirmó que, pese al final del noviazgo, permanecerían el cariño y el respeto que sienten el uno por el otro.

“Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán”, agregó.

Dijo que los caminos pueden cambiar sin borrar los buenos recuerdos y manifestó su deseo de que ambos sean felices por separado.

Al cierre, agradecieron a quienes los acompañaron durante la relación: “Gracias a todos los que nos acompañaron y nos brindaron tanto cariño durante estos años. Con mucho amor, Carolina y Yeferson”.

Este mensaje deja claro que fue una separación cordial, aunque ninguno explicó las razones de la decisión.

La historia de amor de ambos comenzó en 2022, cuando se conocieron mientras grababan contenido para redes sociales. Primero fueron amigos y, semanas después, hicieron pública su relación al compartir viajes y proyectos.

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El 14 de febrero de 2025, en San Valentín, Cossio le propuso matrimonio a Carolina en una sala de cine privada en Medellín y le entregó un anillo de diamantes. La boda estaba prevista para el 6 de enero de 2026, pero vivieron una primera ruptura.

Entonces, el influencer explicó que habían decidido pausar la relación de manera mutua. Después retomaron el noviazgo y volvieron a publicar contenido juntos, aunque dejaron de mencionar la fecha de matrimonio.