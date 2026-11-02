El creador de contenido Yeferson Cossio generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video en su perfil oficial de Instagram en el que mostró que se encontraba en un centro asistencial. A través de las imágenes, el influenciador contó que había enfrentado un episodio de salud que requirió atención médica después de asistir a un evento.

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De acuerdo con lo que quedó registrado en redes sociales, el paisa se dejó ver en una camilla, recibiendo atención médica tras lidiar con un fuerte dolor en su abdomen. El influencer se quejaba del dolor, mientras se revolcaba apretándose el vientre.

Allí reveló que su celebración había terminado en el hospital, siendo atendido en urgencias por el malestar. Al revisar la condición, apuntó que, posiblemente, sería operado de apendicitis.

“Terminé dizque en urgencias. Al parecer me van a tener que operar de apendicitis”, escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores.

Yeferson Cossio Foto: Instagram @yefersoncossio

Tras informar sobre la condición de salud que lidiaba, Yeferson Cossio compartió otro video en el que se le ve adolorido, con sangre en su mano derecha, y algunas gotas en el piso de la sala.

“Métanme en arroz”, escribió, tras ser canalizado.

Por último, se puede ver cómo le realizaron una ecografía en el abdomen, revisando su estado de salud para determinar si debía ser operado o no. Pese a la incertidumbre, nunca se reveló qué había pasado con este malestar.

Yeferson Cossio Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio había estado horas antes en un evento de música electrónica, disfrutando y compartiendo con varios amigos y conocidos. El famoso publicó fotografías junto a distintas personas, comentando lo bien que la pasaba en aquel espacio.