Harry Kane sorprendió al mundo al revelar por cuál cosa cambiaría el Balón de Oro, que ganó hace algunos días por encima de Mbappé y Lamine Yamal.

“El Balón de Oro de la semana pasada fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y en mi carrera”, admitió el delantero del Bayern de Múnich en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Atlético de Madrid del martes.

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“Pero vivir momentos con el equipo, celebraciones con el club, poder levantar la Liga de Campeones con el Bayern sería una sensación increíble”, consideró.

El internacional inglés insistió en que juega para disfrutar del éxito con sus compañeros.

“Los trofeos colectivos son la razón por la que jugamos al fútbol. El aspecto de equipo en nuestro deporte es muy, muy importante”, dijo Kane.

Harry Kane con el Balón de Oro 2026. Foto: Asociación de Futbolistas Profesionales

El delantero del Bayern insistió en que “el Balón de Oro es un gran hito”, pero lo bonito es vivir emociones con sus compañeros.

Por eso, “elegiría la Liga de Campeones, pero tengo la oportunidad de conseguir ambos: veremos qué pasa”, afirmó.

Por otra parte, Kane agradeció los elogios que le dirigió el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, al que calificó como “uno de los mejores entrenadores de esta era”.

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El argentino lo puso como ejemplo para los jóvenes de lo lejos que se puede llegar con trabajo y constancia.

“Ganar el Balón de Oro fue un logro enorme para mí: he tenido que superar muchos desafíos en mi carrera, algunas personas no pensaban que llegaría tan lejos”, dijo Kane en el estadio Metropolitano.

El inglés recordó su derrota en ese recinto como jugador el Tottenham en la final de la Champions de 2019 frente al Liverpool.

Harry Kane contra el Unión Berlín Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ojalá podamos tener un buen recuerdo mañana”, dijo Kane.

“Vuelvo a jugar aquí la semana que viene con Inglaterra contra España, y luego, ojalá, volvamos otra vez para la final de la Liga de Campeones”, sentenció.