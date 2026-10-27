Carlos Antonio Vélez analizó los puestos del Balón de Oro: opinó sobre Luis Díaz y Harry Kane

Harry Kane fue elegido como ganador del Balón de Oro 2026. El delantero inglés superó en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes se quedaron con las ganas de levantar su primer galardón tras una temporada en la que el Mundial era decisivo.

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Luis Díaz, único representante de la Selección Colombia en la lista de nominados, terminó en el puesto 24.°, muy lejos de lo que anunciaban los pronósticos, después de haber hecho 46 aportaciones de gol (goles o asistencias) con el Bayern Múnich en la temporada 2025/2026.

A pesar del resultado de las votaciones, Lucho quedó contento por el triunfo de su compañero y el hecho de haber asistido a la gala de premiación en Londres acompañado por su esposa Geraldine Ponce.

“Muy orgulloso de que haya salido ganador Harry. Se lo merece, es un gran jugador, una gran persona. Es un chico que hace todo bien. Lo felicito”, expresó el guajiro en zona de prensa.

El veredicto de Carlos Antonio Vélez

Los resultados del Balón de Oro también fueron tema de conversación en Colombia. Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, dedicó varios minutos de su columna para hablar sobre los casos puntuales de Luis Díaz y Harry Kane.

“Lucho, el país no ha sido demasiado justo contigo. Eres demasiado bueno con el país”, expresó en Palabras mayores este martes. “Él ha hecho un trabajo muy honesto, muy correcto; muchas veces sale y otras veces no sale. Dependemos de las individualidades”, apuntó.

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Carlos Antonio considera que “en el fondo, Lucho sabe que lo han tratado muy mal. De allá para acá tira flores, aun cuando de aquí para allá le tiran misiles”.

“Ocupó el puesto 24.º y a mí me parece que pudo estar mucho más arriba. Por ejecutoria, por su campaña, superó a un montón, pero así es. Lucho aportó 11 asistencias en los goles convertidos por el ciudadano Kane”, analizó.

Apoyó la victoria de Kane

A Carlos Antonio Vélez no le disgustó que el Balón de Oro haya quedado en manos de Harry Kane. “Muy merecido, 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos. Estos son títulos individuales”, recalcó.

“Ganó Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Bota de Oro en Alemania, Bota de Oro en Europa y desde hace rato se le estaba debiendo algo y en definitiva era el justo ganador del Balón de Oro”, expresó el periodista colombiano.

Vélez estuvo de acuerdo con las primeras posiciones del Balón de Oro. “Si no era para Mbappé, que me pareció correcto que fuera segundo, Lamine Yamal que agradezca que fue tercero. En donde se falló fue en no darle nada a Mbappé; debieron darle el premio del delantero a Mbappé para que no se fuera con las manos vacías”, completó.