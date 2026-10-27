Kylian Mbappé genera rechazo en China por comentario sobre Mao Zendong: salió a pedir perdón

Dos compañías chinas, Dongpeng y Mengniu, anunciaron este martes la ruptura de sus acuerdos con Kylian Mbappé tras la difusión de un video en el que el astro francés bromea sobre Mao Zedong y lo llama “dictador”.

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“Nuestra empresa se opone firmemente a cualquier comportamiento que hiera los sentimientos nacionales y aplica una política de tolerancia cero al respecto”, declararon ambas empresas en un comunicado. “Ponemos fin con efecto inmediato a toda colaboración con Kylian Mbappé”, añade el pronunciamiento.

En el video de la discordia, Mbappé dice que el meme más gracioso que ha visto es un fotomontaje de su rostro superpuesto al de quien cree que es “un dictador chino”.

La referencia apunta a un montaje que muestra el rostro de Mbappé sobre una imagen del histórico dirigente chino Mao Zedong, una de varias imágenes que combinan los rasgos del capitán de la selección francesa con figuras históricas de la política.

Mbappé pide disculpas

Ante todo el revuelo que causó dicho video, Kylian Mbappé tuvo que emitir un comunicado para pedir perdón a China. “Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”, expresó el francés.

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Mbappé admite que “durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo”.

Según el medio digital estatal The Paper, la televisión pública CCTV ha decidido suspender la difusión de todos los partidos de LaLiga que impliquen a Kylian Mbappé, y suprimir todas las pautas publicitarias en las que aparezca.

Pronunciamiento de LaLiga de España

Ante esa posibilidad de perder la audiencia del país más poblado de Asia para los partidos del Real Madrid, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también emitió un comunicado lamentando las palabras de Mbappé respecto a Mao Zendong.

“En nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos”, afirmó Tebas citado en un comunicado de la organización.

Tebas añadió que “desde LaLiga queremos expresar nuestro profundo pesar por las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa entre el pueblo chino”.

El presidente del campeonato español dejó claro que los comentarios del astro francés “son a título personal y no representan” a la competición. “No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los más de 20 clubes que integran nuestras competiciones profesionales, a nuestros socios y, sobre todo, a los aficionados chinos”, aseguró.

*Con información de la AFP.