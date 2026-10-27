La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre la restricción de movilización de motocicletas con parrilleros o acompañantes y de circulación general de motos en 19 corredores viales en Bogotá.

Bogotá tendrá restricción de parrillero en moto desde el 29 de octubre al 3 de noviembre: también restricción de motos en 19 vías

El Distrito tomó esta medida para proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante el fin de semana de Halloween, una fecha en la que se ha registrado el fenómeno conocido como ‘rodadas del terror’, caravanas masivas de motos que pueden traer graves consecuencias para la movilidad.

La medida estará vigente en las noches y madrugadas del jueves, 29 de octubre, al martes, 3 de noviembre de 2026, entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.

El Distrito aclaró que cualquier ciudadano que incumpla con esta restricción recibirá duras sanciones económicas, además de la inmovilización de la moto.

La infracción deriva en una multa tipo C.14: se deberá pagar un valor de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $ 633.200.

¿Qué motociclistas están exentos de la medida de restricción durante el fin de semana de Halloween?

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia aclararon que varios motociclistas están exentos de la medida de restricción. Estos son los siguientes:

El Distrito informó sobre las motos que están exentas de la restricción de parrilleros. Foto: Concejal de Bogotá - Getty Images

Mensajeros y domiciliarios con identificaciones de empresas.

con identificaciones de empresas. Integrantes de la Fuerza Pública, como Policía, Fiscalía y Ejército.

Fuerza Pública, como Policía, Fiscalía y Ejército. Integrantes de empresas de seguridad privada.

privada. Personas que movilizan a personas con discapacidad.

Personas con discapacidad .

. Integrantes de aseguradoras.

Conductores elegidos.

Caravana presidencial.

Servicio diplomático y consular.

Motos vinculadas al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) como TransMilenio y concesionario de rutas TransMiZonales.

El Distrito anuncia que durante el fin de semana se llevará a cabo la implementación de 21 puestos de control móviles, encargados de rectificar que se cumple la medida.

Alrededor de 1.000 uniformados de la Policía de Tránsito y agentes civiles de tránsito estarán en las calles del país monitoreando cualquier hecho que ocurra durante la jornada de Halloween.

Los corredores en los que se aplica la restricción general son: