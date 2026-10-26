Primeros días al volante: consejos clave para conductores principiantes y evitar accidentes

Conseguir la licencia de conducción es un momento emocionante para muchos usuarios, ya que es el documento que les permite circular por las calles a través de un vehículo, ya sea un carro o una moto. No obstante, esto también deriva en mayores responsabilidades.

Los 7 errores al conducir que desgastan rápidamente las llantas del carro

Un conductor no solamente se encarga de cuidar su vida, sino también la de sus pasajeros, por lo que debe estar siempre atento a su alrededor para no cometer errores que afecten su bienestar. En el caso de principiantes, estos son más propensos a cometer errores, ya que cuentan con poca experiencia.

De acuerdo con Bridgestone, existen varios hábitos que pueden conseguir los conductores principiantes y que les pueden ayudar a mantenerse seguros y divertirse en carretera.

Los consejos para conductores principantes

La experiencia al volante implica responsabilidades que van más allá de manejar un carro o una motocicleta. Foto: Getty Images

Obedecer todas las normas de tránsito: Existen reglas que todos los conductores deben entender y seguir cuando circulan con su vehículo. Desde las señales de tránsito hasta el derecho de paso, cada normativa debe ser respetada, por lo que si se aprenden y aplican las reglas de tránsito, ayudarán a tener un tiempo seguro y relajado en la carretera. Además, obedecer las reglas puede ayudar al usuario a mantenerse alejado de multas o comparendos.

Existen reglas que todos los conductores deben entender y seguir cuando circulan con su vehículo. Desde las señales de tránsito hasta el derecho de paso, cada normativa debe ser respetada, por lo que si se aprenden y aplican las reglas de tránsito, ayudarán a tener un tiempo seguro y relajado en la carretera. Además, obedecer las reglas puede ayudar al usuario a mantenerse alejado de multas o comparendos. Bajar la velocidad: De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los jóvenes tienen más probabilidades de que los conductores mayores aceleren y permitan avances más cortos. Cuanto mayor sea la velocidad, menos tiempo habrá para reaccionar ante un inconveniente, por lo que se aconseja manejar con la velocidad necesaria.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los jóvenes tienen más probabilidades de que los conductores mayores aceleren y permitan avances más cortos. Cuanto mayor sea la velocidad, menos tiempo habrá para reaccionar ante un inconveniente, por lo que se aconseja manejar con la velocidad necesaria. Evitar distracciones: Los conductores principiantes tienden a distraerse de múltiples formas, ya sea enviando mensajes de texto, dándose la vuelta para hablar con sus amigos, respondiendo una llamada, etc. Los accidentes pueden presentarse en una fracción de segundo, por lo que lo ideal es siempre prestar atención cuando se encuentra al volante.

Los conductores principiantes tienden a distraerse de múltiples formas, ya sea enviando mensajes de texto, dándose la vuelta para hablar con sus amigos, respondiendo una llamada, etc. Los accidentes pueden presentarse en una fracción de segundo, por lo que lo ideal es siempre prestar atención cuando se encuentra al volante. Mantener en buen estado el vehículo: Un conductor joven no solamente debe pensar en su estilo de conducción, sino que también debe prestar atención al estado de su vehículo. Cuidar del carro ayuda a evitar averías y otros posibles accidentes. Lo ideal es revisar el estado de las llantas, los niveles de líquido de frenos y refrigerante.