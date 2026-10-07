¿Viaja en la semana de receso escolar? Esta lista le evitará problemas en carretera

Desde el 5 al 9 de octubre de 2026, cientos de familias aprovechan para salir de sus hogares para viajar en la semana de receso escolar. La pausa de las actividades académicas ofrece un espacio para que numerosos ciudadanos decidan desplazarse por las carreteras del país con el fin de disfrutar unos días de descanso.

¿Viajará en carretera durante la semana de receso escolar? Estas señales del vehículo podrían evitarle una varada

Eso sí, para vivir de una experiencia sin inconvenientes, es primordial tener a la mano elementos esenciales que son pedidos por las autoridades de tránsito. Si alguno de estos no se encuentra presente, los conductores estarían recibiendo duras sanciones económicas.

De acuerdo con Seguros Bolívar, algunos de los documentos que son importantes tener son los siguientes:

La licencia de conducción

La cédula de ciudadanía (tener a la mano la original o digital)

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Licencia de Tránsito

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)

Revisión técnico-mecánica

La aseguradora comparte otros puntos, entre ellos los equipos de carretera que deben estar dentro de los vehículos. Estos elementos no son negociables, ya que, además de tener como finalidad el bienestar del conductor y el de los pasajeros, es una obligación en Colombia.

Contar con los documentos exigidos por las autoridades de tránsito es uno de los requisitos para viajar por carretera. Foto: Adobe Stock

En la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), se establece que ningún vehículo del país puede transitar por las vías del territorio nacional si no tiene estos elementos:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo, en material reflectivo y con soportes para colocarlas en posición vertical, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Una caja de herramientas básica que, como mínimo, debe contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Una llanta de repuesto.

Una linterna.

¿Qué multas podrían recibir los conductores si no siguen estos requisitos?

Dentro del Código Nacional de Tránsito se indica cuáles son los comparendos que los agentes pueden imponer a los conductores del país si son vistos irrespetando las normas.

No cumplir con algunos de los requisitos establecidos por las autoridades de tránsito puede generar multas e incluso la inmovilización del vehículo. Foto: Getty Images