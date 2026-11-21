Un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió a los habitantes de Popayán y provocó varias emergencias en distintos sectores de la ciudad. Las inundaciones en tres barrios y la caída de árboles obligaron a la intervención de los organismos de socorro.

Lluvias provocaron emergencias en varios sectores

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, los barrios Los Sauces, Santa Mónica y María Occidente registraron inundaciones como consecuencia de las fuertes precipitaciones.

La lluvia también estuvo acompañada de tormentas eléctricas y potentes ráfagas de viento, condiciones que generaron otras afectaciones en la capital del Cauca.

Entre los incidentes reportados por la comunidad está la caída de dos árboles. Uno de ellos cayó en el polideportivo del barrio Alfonso López, mientras que el segundo fue reportado en Santa Mónica.

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