Familias afectadas, vías complicadas y comunidades intentando frenar el avance del agua marcaron la emergencia tras las fuertes lluvias del miércoles. En Soacha, la situación volvió a encender las alertas por las inundaciones que se han repetido durante las últimas semanas.

Grave inundación en Soacha: videos evidencian la magnitud de la emergencia en el municipio

Las fuertes precipitaciones registradas el miércoles 28 de octubre provocaron inundaciones en Mosquera, Cucunubá y Soacha, donde habitantes y organismos de socorro tuvieron que intervenir para controlar el agua y evaluar las afectaciones.

Uno de los puntos afectados fue Villa Cetty, en Mosquera. Allí, aproximadamente 12 familias resultaron afectadas por una inundación. Los organismos de socorro, bajo la coordinación de la Alcaldía, adelantaron labores para evacuar el agua y hacia las 7:38 p. m. lograron despejar el sector.

Emergencias por fuertes lluvias e inundaciones en distintos sectores del departamento de Cundinamarca durante la noche del miércoles 28 de octubre Foto: Cuenta de X Jorge Emilio Rey / API

En Cucunubá, la emergencia se presentó en La Punta de la Peña, donde el agua se desbordó de un canal. Habitantes del municipio trabajaron junto con los Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía para contener la situación.

Las labores incluyeron la instalación de cerca de 480 lonas con recebo y el destaponamiento del cauce. Aunque el agua afectó una vía y potreros cercanos, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas.

Emergencias por fuertes lluvias e inundaciones en distintos sectores del departamento de Cundinamarca durante la noche del miércoles 28 de octubre Foto: Cuenta de X Jorge Emilio Rey / API

Soacha, nuevamente entre los municipios más afectados

En Soacha, las lluvias que comenzaron durante la noche provocaron inundaciones en los sectores de Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago. La emergencia también complicó la movilidad en la Autopista Sur, cerca del Sena, y en la glorieta de Gran Plaza.

La situación se suma a otras emergencias registradas recientemente en el municipio. El 28 de octubre, nuevos anegamientos volvieron a afectar calles y vehículos, según reportes ciudadanos recogidos por SEMANA. La repetición de estos episodios mantiene la atención sobre los sectores que sufren las consecuencias de las precipitaciones.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo informó que mantiene comunicación y monitoreo con las autoridades de los tres municipios. Entretanto, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo realizan visitas para establecer la magnitud de las afectaciones y determinar si se necesita apoyo adicional del departamento.

Las lluvias todavía no dan tregua

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las precipitaciones podrían continuar durante varias semanas. Además, según la gobernación, Cundinamarca atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que puede generar nuevas emergencias incluso en medio del fenómeno de El Niño.

Ante este panorama, las recomendaciones son no arrojar basuras al alcantarillado, mantener despejados los desagües, evitar acercarse a ríos y quebradas durante los aguaceros y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades.