Un hombre murió por las fuertes lluvias en Soacha: vías inundadas y hasta una peligrosa espuma por culpa del agua

El municipio de Soacha vivió un día complejo debido a lo que fueron las fuertes lluvias de las últimas horas, que generaron inundaciones y dejaron hasta a una persona muerta. Además, otros dos ciudadanos resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al hospital.

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La situación obligó a que se activara un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender las afectaciones ocasionadas en varias zonas, como por ejemplo en la Autopista Sur.

El alcalde Julián Sánchez Perico confirmó que un hombre murió por cuenta de las emergencias que se desataron por el agua. Por medio de sus redes sociales brindó algunos detalles del caso.

“A través de la Secretaría de Salud, articulamos con ambulancias privadas su traslado al Hospital Cardiovascular, donde infortunadamente llegó sin signos vitales”, señaló.

El mandatario les expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima, de quien hasta el momento no se conoce su identidad.

Asimismo, el funcionario confirmó que dos personas más fueron trasladadas hasta un centro asistencial y están recibiendo la respectiva atención.

“Los organismos de emergencia continúan trabajando en territorio, verificando posibles afectaciones en las viviendas de los barrios afectados por las lluvias”, agregó.

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Sobre las 10:30 de la noche de este miércoles, Perico indicó que se logró restablecer la movilidad en la Autopista Sur, una de las zonas que se inundó debido a la cantidad de agua que cayó.

“Gracias al trabajo articulado de la maquinaria, el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Infraestructura y todo nuestro equipo de Gobierno, logramos controlar las inundaciones en este corredor y recuperar la movilidad de la ciudad”, escribió.

Por último, comunicó que se siguen adelantando labores en varios sectores del municipio para lograr que el estado de las vías vuelva a la normalidad y sean seguras para todas las personas que transitan por allí.

En algunos sitios, según se ha evidenciado en videos de redes sociales, se hizo una peligrosa acumulación de espuma ocasionada por las aguas contaminadas. Al parecer, todo se generó por una mezcla de detergentes, materia orgánica y el desbordamiento de caños.