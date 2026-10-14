Tras el fuerte aguacero en Bogotá, dos hombres cayeron a un canal de agua

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá provocaron una emergencia en un canal de aguas este miércoles, 14 de octubre, cuando dos hombres fueron arrastrados por la corriente después de caer al cauce.

El incidente fue atendido por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de las estaciones Chapinero y Ferias, que adelantaron las labores de rescate en la avenida NQS con calle 48.

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De acuerdo con reportes ciudadanos, los dos hombres cayeron al canal a la altura de la calle 63. Debido a la fuerza del agua, fueron desplazados varias cuadras hacia el sur, hasta el punto donde los organismos de emergencia realizaron la operación de rescate.

Bomberos Bogotá confirmó la atención del caso a través de sus canales oficiales. La entidad informó que sus equipos aseguraron el área y solicitaron apoyo de la Secretaría Distrital de Salud para atender la situación.

El incidente se produjo en medio de las precipitaciones que afectan a la capital y que pueden aumentar el caudal y la fuerza de la corriente en canales y otros cuerpos de agua.

Hasta el momento, la información oficial compartida por Bomberos no detalla el estado de salud de los dos hombres ni las circunstancias exactas en las que cayeron al canal. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se entregue más información sobre el hecho.

Las autoridades recomiendan evitar acercarse a canales y corrientes de agua durante las lluvias, debido al riesgo que representan el aumento del caudal y la fuerza de las corrientes. Asimismo, durante una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con las autoridades a través de canales oficiales, como la línea 123.

Por otro lado, los Bomberos de Bogotá anunciaron este martes 13 de agosto que se encontraban realizando labores con motobombas en la calle 80 con carrera 71B, debido a que las fuertes lluvias causaron una inundación en un sótano del sitio.

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El uso de estas herramientas tenía como objetivo reducir el nivel del agua en el lugar y evitar posibles accidentes. Las autoridades aclararon que durante la emergencia no se identificaron personas afectadas.

Las autoridades correspondientes continuarán con las labores de atención en las zonas que presenten este tipo de casos. Asimismo, recomendaron a la ciudadanía tener precaución durante estos días de lluvia y estar atenta a los comunicados emitidos por las entidades pertinentes.